Государство опосредованно расписывается в неэффективности созданной пенсионной системы

Из 116 российских негосударственных пенсионных фондов представительства на Дальнем Востоке открыли единицы

В России более 1,3 млн граждан уже заявили свои права по выплатному закону (№ 360-ФЗ), и в среднем каждый из них получит единовременно со счета 6,6 тыс. рублей. На Дальнем Востоке подобная сумма оказалась почти в 2 раза больше, в среднем 13 000 рублей. Эти средства получили пенсионеры, отправившиеся на заслуженный отдых в нынешнем году. Таким образом, утверждение о том, что пенсию выгоднее зарабатывать и копить на «северах» и Дальнем Востоке, и по сей день правомерно.

Пока доверяют

Совокупное количество дальневосточников, доверивших накопительную часть собственных пенсий негосударственным пенсионным фондам, составляет 5% от всего населения региона. Данная цифра практически полностью соотносится с данными о гражданах, вступивших в программу государственного софинансирования пенсий за последние 5 лет - 313 809 жителей Дальнего Востока присоединились к призыву «тысяча на тысячу». Но не более 30% из них производит добровольные взносы. Средняя сумма, которую дальневосточник направляет в счет своей будущей пенсии в рамках софинансирования в год, равна 7,5 тыс. рублей. Всего же за последние пять лет в рамках дополнительных страховых взносов жители Дальнего Востока перечислили около 400 млн рублей. Все приведенные данные подтверждают факт: пока пенсионная система работает без сбоя.

Всего на территории России действует 116 НПФ. На Дальнем Востоке открыли филиалы и представительства буквально единицы. Среди них - НПФ ВТБ Пенсионный фонд, НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ «Благосостояние», НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Норильский никель», НПФ электроэнергетики, НПФ «Промагрофонд». Как и прогнозировал «ДК», свою нишу на рынке пенсионного страхования дальневосточников заняли НПФ крупнейших коммерческих банков (НПФ «Сбербанка», «Райффайзенбанка» и т. д.) Пример со своих федеральных банковских собратьев взял ЗАО «Солид Банк», выполняя эту функцию в Камчатском крае.

Одновременно на Дальнем Востоке действуют три региональных негосударственных пенсионных фонда, которые занимают прочные позиции на своих территориях. Так, пенсионные накопления в НПФ «Эрэл» (Республика Саха (Якутия)), в рамках обязательного пенсионного страхования составляют 1 062 459 тыс. рублей, количество застрахованных - 29 164 человека.

Пенсионные накопления в НПФ «Алмазная осень» (один из учредителей АО «АЛРОСА») по обязательному пенсионному обеспечению немного превзошли показатели регионального коллеги, их рыночная стоимость - 1 606 073 тыс. рублей. Количество застрахованных лиц в этом году достигло почти 34 000 человек.

Оба фонда являются лидерами привлечения накопительной части пенсий якутян под свое управление. За последние 2-4 года средняя доходность пенсионных средств названных фондов варьируется в пределах 6-10%.

Приморский НПФ «Порт-Гарант» также демонстрирует стабильные результаты, до 11% доходности по итогам 2008 и 2009 годов. По словам Александра ЗЫКИНА, исполнительного директора НПФ «Порт-Гарант», в 2011 году фонд показал положительную доходность, и в целом, нарастающим итогом за последние 11 лет инфляцию победил. Таким образом, в рамках обязательного пенсионного страхования рыночная стоимость пенсионных накоплений НПФ составила 53 755 тыс. рублей, количество застрахованных лиц - 918 человек.

В чем причина бед?

Новый виток пенсионной реформы стал более вероятным после заявления президента России Владимира ПУТИНА о законодательном решении оставить лишь 2% от социальных взносов на накопительную часть пенсии, остальные 4% перенаправить в солидарную часть. Практически сразу все отделения Пенсионного фонда, на территории Дальнего Востока в том числе, консолидированно выступили с обращением о том, что программа софинансирования пенсий приостановлена не будет и будущие доплаты и выплаты произведут в установленном прежде порядке. Возвращение к распределительному характеру начисления пенсий явно просматривается. Государство опосредованно расписывается в неэффективности созданной пенсионной системы, списанной со шведской модели, и намекает на низкую доходность НПФ. В 2011 году крупнейшим фондам удалось заработать 1-1,5% годовых. Ряд фондов показали «минус». И сегодня многие собеседники «ДК» помимо долговременной доходности делают акцент на элементарном сбережении средств будущих пенсионеров.

«Фонды существенно ограничены в горизонте инвестирования - ведь по закону они обязаны ежегодно демонстрировать неотрицательную доходность. В итоге НПФ вынуждены выбирать для портфеля исключительно надежные и поэтому менее доходные инструменты», - напоминает исполнительный директор НПФ «Райффайзен» Елена ГОРШКОВА.

«Среди основных низкорисковых инструментов: облигации и депозиты либо акции ведущих российских предприятий. Но в этом списке, например, нет российского газового гиганта - компании «Газпром», что является парадоксом. Эксперты уже не первый год говорят о том, что необходимо расширение списка инвестиционных инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений. Однако на протяжении долгого периода времени этот вопрос, к сожалению, так и не решается», - отмечает в своих комментариях президент НПФ электроэнергетики Ирина ЛИСИЦЫНА.

По мнению финансового директора НПФ ВТБ Пенсионный фонд Ирины ИЛЬИНОЙ, необходимо расширить перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений. Необходимо также разрешить негосударственным пенсионным фондам самостоятельно размещать эти средства в депозиты банков, без участия управляющих компаний. Это позволит фондам снизить издержки.

По мнению Ольги ПОЛЯКОВОЙ, руководителя Дальневосточного территориального управления НПФ «Европейский пенсионный фонд», участники рынка учитывают его высокую волатильность и вынуждены в первую очередь ориентироваться на банковские депозиты, поскольку они чаще дают большую доходность, чем рыночные облигации. Но инвестиционные портфели могут измениться в случае появления позитивных тенденций на финансовом рынке.

«По моему глубокому убеждению, для достижения достойной доходности необходима стабильность в системе негосударственного пенсионного обеспечения. О доходности сложно говорить, когда идет «третья пенсионная реформа». Это приводит к оттоку дополнительных средств из системы, неуверенности в будущем и, как следствие, снижению доходности», - полагает Александр Зыкин.

Выход есть

Но шанс доказать жизнеспособность накопительной системы и негосударственного пенсионного обеспечения все же есть. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона выдвинул предложение о возможном направлении пенсионных накоплений россиян в развитие нашего большого региона.

«Во многих странах мира пенсионные фонды осуществляют долгосрочное и эффективное инвестирование в строительство, транспорт и другие отрасли экономики. Что касается развития Дальнего Востока, инвестирование в инфраструктурные проекты - важнейшая социально-экономическая задача», - согласились с этой инициативой в НПФ электроэнергетики.

«Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики НПФ «Промагрофонд» является инвестирование пенсионных средств в инфраструктурные региональные проекты, которые реализуются в рамках государственно-частного партнерства. Вкладывая пенсионные накопления в инфраструктурные проекты, мы фактически возвращаем эти деньги на «родину», - говорит Светлана МАЙНУЛОВА, руководитель дополнительного офиса дальневосточной дирекции в г. Владивостоке НПФ «Промагрофонд».

Елена Горшкова также считает, что если Фонд развития Дальнего Востока предоставит соответствующие инструменты (выпустит облигации, например), отвечающие требованиям законодательства, у него есть все шансы привлечь институциональных инвесторов.

Стабильность негосударственному пенсионному обеспечению может придать также реализация инициатив Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), которые должны скорректировать подготовленную Министерством труда «Стратегию развития пенсионной системы до 2030 года». «Создание централизованного гарантийного фонда для компенсации рыночных рисков инвестирования важно, чтобы произвести в случае необходимости своевременную выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам. Аналог Агентства по страхованию вкладов, которое могло бы управлять таким фондом, обеспечит стабильность системы НПФов в целом. Поэтому данную инициативу также стоит поддержать», - уверена Ирина Лисицына.

Ольга Полякова полагает, что создание единого государственного гарантийного фонда позволит убедить тех, кто еще сомневается в надежности НПФ, и увеличит количество клиентов негосударственных пенсионных фондов.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал», Владивосток.