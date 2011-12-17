Владельцы пластиковых карт Сбербанка получат бонусы

Сбербанк России с 12 ноября 2011 года запускает программу лояльности, участниками которой станут держатели зарплатных или кредитных карт. Совершая покупки как в России, так и за границей и расплачиваясь за них картой, такие клиенты получат на свой счет 3% от суммы безналичной транзакции. Поступления на карту будут в виде баллов, которые эквивалентны рублям.

Потратить эти бонусы клиенты «Сбера» смогут в компания-партнерах банка. Таковых пока пять: «Связной», «Евросеть», «МТС-ритейл», аптечная сеть «Ригла» и Webmoney. В следующем году список партнеров планируется значительно расширить – к программе могут присоединиться десятки тысяч компаний.

Если владелец каждой из 60 млн. выпущенных Сбербанком карт совершит покупку на 1000 рублей в месяц, то размер начисленных бонусов в год составит более 20 млрд. рублей, что больше, чем сумма дивидендов Сбербанка за 2010 год,