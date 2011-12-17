Газпромбанк и авиакомпания «Трансаэро» приступили к выпуску кобрендинговой карты VISA

Газпромбанк совместно с авиакомпанией «Трансаэро» приступил к выпуску кобрендинговой карты VISA, которая совмещает в себе все возможности и преимущества традиционной дебетовой карты и помогает ее владельцу в рамках программы «Трансаэро Привилегия» получить премиальные авиабилеты.

Накопление бонусных баллов происходят благодаря полетам, осуществляемым на рейсах авиакомпании, а также за счет оплаты товаров (работ/услуг) с использованием карты в любых торговых и сервисных точках и в сети Интернет.