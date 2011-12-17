Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Газпромбанк и авиакомпания «Трансаэро» приступили к выпуску кобрендинговой карты VISA
17 Декабря 2011, 18:05 | Дальний Восток
Газпромбанк совместно с авиакомпанией «Трансаэро» приступил к выпуску кобрендинговой карты VISA, которая совмещает в себе все возможности и преимущества традиционной дебетовой карты и помогает ее владельцу в рамках программы «Трансаэро Привилегия» получить премиальные авиабилеты.
Накопление бонусных баллов происходят благодаря полетам, осуществляемым на рейсах авиакомпании, а также за счет оплаты товаров (работ/услуг) с использованием карты в любых торговых и сервисных точках и в сети Интернет.
Теги:
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
Loading...