ДГК займет 1,2 млрд рублей в Газпромбанке

Газпромбанк открыл ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) кредитную линию на сумму 1,2 млрд рублей. Средства предоставляются на 3 года и предназначены для финансирования текущей хозяйственной деятельности компании.

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