Газпромбанк выпустит банковские карты для порта Посьет

Газпромбанк окажет ОАО "Торговый порт Посьет" услуги по выпуску банковских карт в рамках зарплатного проекта. Как сообщается в материалах порта, конкурсная комиссия на прошлой неделе присвоила первый номер заявке Газпромбанка. В конкурсе также участвовали заявки Росбанка и Сбербанка. Комиссионное вознаграждение за услуги у Газпромбанка составит 0,25%. Срок оказания услуг - 2 года.