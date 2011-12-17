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Газпромбанк выпустит банковские карты для порта Посьет
17 Декабря 2011, 18:20 | Дальний Восток
Газпромбанк окажет ОАО "Торговый порт Посьет" услуги по выпуску банковских карт в рамках зарплатного проекта. Как сообщается в материалах порта, конкурсная комиссия на прошлой неделе присвоила первый номер заявке Газпромбанка. В конкурсе также участвовали заявки Росбанка и Сбербанка. Комиссионное вознаграждение за услуги у Газпромбанка составит 0,25%. Срок оказания услуг - 2 года.
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