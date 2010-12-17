АТБ вошел в число 80 крупнейших банков

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» взял очередную высоту – валюта баланса банка на ноябрь 2010 года превысила 40 млрд рублей.

Этот показатель позволил АТБ войти в число 80 крупнейших банков России (по данным агентства РБК). АТБ продолжает активный рост: за неполный год эта цифра выросла более чем в два раза. Задача к 2012 году войти в число 50-ти крупнейших банков по активам и 30-ти лучших по эффективности. Банк продолжает также расширение своей сети. Теперь она насчитывает 150 отделений в 15 регионах России. Юбилейное отделение открыто в Абакане.