Сбербанк теперь еще ближе

У Дальневосточного банка Сбербанка России нет альтернативы развитию современных технологий в обслуживании клиентов. Банк хоть и имеет самую разветвленную сеть филиалов и отделений в силу большого числа клиентов и операций, но не в состоянии обеспечить на должном уровне их прием в помещениях. А создание разветвленной сети удаленных терминалов обслуживания позволяет ему оперативно обеспечивать население качественной услугой по переводу средств.

Как говорит заместитель начальника отдела удаленных каналов обслуживания Дальневосточного Сбербанка Наталья МЕЛЬНИКОВА, это направление развивается наиболее интенсивно в последние 2 года. Сначала акцент был сделан на массовом внедрении использования банковских карт. А когда задача была в основном выполнена и у большинства клиентов банка на руках появился пластик, приступили к решению второй задачи – увеличению спектра безналичных расчетов, производимых по карте Сбербанка. Довольно быстро банкоматы банка перестали быть просто большими кассами наличности, предоставив пользователям возможность оплаты кредита, коммунальных услуг, связи и т.д.

Вместе с тем, дополнительные возможности банкоматов могли приводить к возникновению очередей уже возле них. Поэтому банк стал внедрять систему информационных платежных терминалов, где также без комиссии можно осуществить все операций, кроме снятия наличных. Расширили свои функции и банкоматы – в удобных для населения местах стали появляться устройства, позволяющие не только снять средства, но и положить деньги на свой карточный счет. Кроме того, для людей, не имеющих карт Сбербанка, но регулярно оплачивающих свои квитанции в его отделениях, стали устанавливаться платежные терминалы, принимающие наличность.

Интернет-банкинг – новое перспективное направление развития Дальневосточного банка Сбербанка России. Система позволяет управлять своими счетами через всемирную сеть. Получив с помощью несложных операций код доступа в «Сбербанк ОнЛ@йн», ссылка на который находится на главной странице официального сайта Сбербанка, клиент получает возможность пользоваться похожей на «личный кабинет» собственной страничкой, где отражается состояние его счетов, предоставляются сервисы по их управлению. Таким образом, не выходя из дома или офиса, можно осуществить все виды платежей, доступных пользователям банкоматов и удаленных платежных систем. Проект «Сбербанк ОнЛ@йн» имеет высокую степень защиты личных данных клиента, при работе на своей страничке не нужно вводить пин-коды карточек, каждая операция сопровождается выдачей одноразового пароля, получаемого в банкомате или отделении банка, предоставляемого также с помощью услуги «Мобильный банк». При этом система выдает электронный чек, являющийся официальным подтверждением проведения платежа.

Впрочем, осуществить часть необходимых платежей и переводов можно и с помощью упомянутой услуги «Мобильный банк». Выполняя несложные операции по созданию и отправке СМС-сообщений, клиент может погасить кредит, пополнить счет своего мобильного телефона, осуществить перевод денежных средств между счетами карт Сбербанка России. Есть в системе удаленных каналов обслуживания Дальневосточного Сбербанка и услуга блиц-оплаты, оформив которую в офисе банка, можно поручить ему заботу о ежемесячном переводе средств на погашение кредита, оплату коммунальных и других услуг. Потребность в таком сервисе возникает, если клиенту необходимо ежемесячно или с определенной периодичностью переводить известную сумму. Тогда в назначенный день банк сам спишет со счета необходимые деньги, отправит их по адресу, оповестив об этом своего клиента.

За 2 года Дальневосточному Сбербанку удалось добиться впечатляющих результатов в развитии удаленных каналов обслуживания. По состоянию на конец ноября 2010 года, 51% всех платежных операций банка осуществлялся через банкоматы, платежные терминалы, сотовые телефоны и Интернет. При этом доля «Мобильного банка» составила 3% удаленных поручений, «Блиц-оплата» – 1,8%, «Сбербанк ОнЛ@йн» – 0,2%, остальное – через устройства самообслуживания. На конец ноября 2010 года в Дальневосточном банке Сбербанка России работали 1425 банкоматов и платежных терминалов. Это около 40% всего рынка подобных услуг. Стремительно увеличивается и количество поставщиков услуг, желающих быть представленными в удаленных каналах обслуживания банка, – сегодня их уже более 220.

По словам Натальи Мельниковой, в ближайшие годы число точек самообслуживания будет только расти, увеличивая объемы удаленных платежей. Уже в следующем году Дальневосточный Сбербанк планирует перевести в Интернет мобильные телефоны, блиц-оплату, банкоматы и платежные терминалы 65% всех платежей, а в 2014 году целевые показатели нагрузки удаленных каналов должны составить 78%.