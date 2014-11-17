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Сбербанк объявляет о назначениях в руководстве Sberbank CIB
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру Олега Ганеева на должность руководителя Sberbank CIB. Олег Ганеев становится членом Правления, заместителем Председателя Правления Сбербанка. Олег Ганеев вступит в должность в случае положительного решения Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации. На эту должность г-н Ганеев переходит с позиции старшего вице-президента Сбербанка, в рамках которой он отвечал за развитие региональной сети, - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Александр Базаров, член Правления, старший вице-президент Сбербанка, назначается соруководителем Sberbank CIB.
Олег Ганеев и Александр Базаров будут подчиняться Первому заместителю Председателя Правления Сбербанка России Максиму Полетаеву.
Олег Ганеев будет отвечать в целом за деятельность Sberbank CIB, а также за следующие стратегические направления: управление эффективностью бизнес-процессов, выстраивание стандартов CIB, внедрение в сети системы продаж продуктов CIB, управление результативностью, в том числе дочерних компаний, государственные и муниципальные проекты и программы, качество сервиса и стандарты обслуживания клиентов, продуктовый менеджмент и другие направления работы.
В зоне ответственности Александра Базарова будут формирование стратегии CIB в области клиентских отношений, удовлетворенность клиентов, отраслевые решения, структурирование сделок, сопровождение и мониторинг сделок, IBGM, в том числе продукты, обучение и сертификация кредитных менеджеров и кредитных специалистов.
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф отметил: «Корпоративно-инвестиционный бизнес – одно из важнейших направлений деятельности Сбербанка, и его развитие является одной из главных целей нашей Стратегии 2018. С момента создания в 2012 году Sberbank CIB уверенно занимает лидирующие позиции на российском рынке, предлагая клиентам полную линейку современных финансовых решений. Мы рады, что Наблюдательный совет одобрил назначение Олега Ганеева, имеющего большой опыт работы в банковской сфере и в Сбербанке, глубоко понимающего его бизнес и корпоративную культуру, и Александра Базарова, уникального менеджера, чей опыт в корпоративном бизнесе и в сфере взаимоотношений с клиентами незаменим для Банка».
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