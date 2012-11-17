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Матвиенко вступилась за доступность кредитных продуктов
Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО собирается «долбать» финансовые власти, чтобы повысить доступность кредитных продуктов и снизить процентные ставки.
Выступая на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, она отметила, что ставка рефинансирования сейчас составляет 8,25%. «Соответственно, на что может рассчитывать предприниматель, получая кредит, - это минимум на 15%», - сказала Валентина Матвиенко, подчеркнув, что брать кредиты под такую ставку не может себе позволить большая часть бизнеса, если это «не теневой и не криминальный бизнес». «Без доступной ставки ни малый, ни средний и крупный бизнес развиваться не может. Значит, будет стагнировать реальный сектор экономики», - заявила глава Совета Федерации.
«Когда мы сделаем кредиты доступными для бизнеса, для реальной экономики? Это важнейший вопрос, которому надо найти решение», - сказала Валентина Матвиенко. «Это тема тяжелейшая для экономики страны, и я буду долбать, говорить, выступать, критиковать Центробанк, критиковать Минфин, правительство. Ситуация не меняется в лучшую сторону, она еще ухудшается», - заявила она.
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