Дальневосточники все чаще вкладывают деньги в иностранные ценные бумаги

Россияне сегодня с содроганием видят по телевизору, как сотрясается в кризисных судорогах американская и, тем паче, европейская экономика. Казалось бы, какие тут могут быть инвестиции в эти экономики, в том числе и в фондовые активы, если завтра, согласно видению российских средств массовой информации, доллар обесценится, а евро вообще ухнет вместе с еврозоной?

Однако почему-то инвесторы сегодня выводят деньги со «стабильного» российского рынка и все больше вкладывают в «кризисные» западные. В том числе и частные российские инвесторы, деньги которых в последнее время активно работают на биржах Европы, США, Японии и даже в менее известных, но от этого не менее привлекательных фондовых центрах Австралии, Индии, Бразилии… Все чаще поглядывают в сторону «импортных» активов и дальневосточные инвесторы. Ситуацию комментирует Сергей ПЕТРЯКОВ, руководитель направления «Персональное брокерское обслуживание на международных рынках» финансовой группы БКС.

- Сергей, есть устойчивое мнение, что формирующийся рынок, типа российского, намного более привлекателен для инвесторов в плане вложения средств. Есть ли, в этой связи, смысл зазывать нашего отечественного инвестора вкладывать свои средства в западные рынки, в частности в европейские и американские?

- В последнее время наблюдается ярко выраженная тенденция роста интереса отечественных инвесторов к вложениям в инструменты международного финансового рынка. Это обуславливается многими недостатками российского рынка. Основным является недостаточная развитость института «длинных денег», а именно долгосрочных институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и т.д., которые в свою очередь являются фундаментальной платформой для поддержания ликвидности и устойчивости роста рынка, что присуще развитым западным площадкам.

В силу этого динамика российского рынка крайне чувствительна к присутствию иностранных денег, денег крупных западных фондов.

- Мы много слышим о том, какие политические баталии идут в конгрессе США, когда там обсуждается проблема многотриллионного внутреннего госдолга. Также мы видим, как лихорадит и трясет Европу, которая, кажется, еще чуть-чуть и перестанет быть единой. По крайней мере в финансовой сфере. Как тут поверить в надежность вложений в западные рынки?

- В условиях нестабильности мировой экономики, когда европейские и американские площадки периодически «штормит», этот фактор оказывается ключевым. В силу обострения тенденции периодического «бегства от рисков» крупные игроки уходят с площадок развивающихся стран, уводя деньги на менее рискованные западные рынки. Вследствие чего мы все чаще слышим сообщения о том, что западные фонды выводят капиталы с нашего рынка. Так, согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), отток капитала из фондов, инвестирующих в российский фондовый рынок, только за одну неделю с 11 по 17 октября составил $49 млн. Это, безусловно, не способствует росту отечественных биржевых площадок. Как результат, на лицо более чем скромные цифры, отражающие динамику отечественных биржевых площадок по сравнению с западными рынками. Индекс ММВБ с начала года прибавил менее 1%, год к году рост составил скромные 4,12%. В то же время американский индекс S&P500 c начала года прибавил порядка 16%. Цифры говорят сами за себя. Сложно предположить, что данная ситуация сможет хоть сколько-нибудь измениться в лучшую сторону для российского фондового рынка в ближайшее время, и западные фонды в текущих условиях начнут увеличивать аллокацию на emerging markets, на российский рынок в частности.

- Можно более подробно о финансовых инструментах, которые работают на тех же американском и европейском рынках? Понятно, что Россия в этом смысле отстает, но настолько уж принципиальна разница в наборе таких инструментов между нашим и западными рынками?

- Инвестор может выбирать из множества площадок, составляющих международные рынки, но поскольку наибольшим количеством достоинств обладает фондовый рынок США, как правило, он останавливается на нем. Именно на этом рынке торгуется наибольшее количество «флагманов» мировой экономики, не только из самих США, но со всего мира.

Ключевой фактор, говорящий в пользу американского фондового рынка - фактор ликвидности. На 3-х самых крупных американских площадках (NYSE, NASDAQ и AMEX) в совокупности можно найти более 5 тысяч ликвидных инструментов.

Еще одно важное преимущество заключается в разнообразии инструментов, представленных на рынке США. Это не только акции, но также трасты недвижимости, так называемые REITs (Real Estate Investment Trusts), акции которых обращаются на бирже, характерной особенностью которых является наличие весьма высокой дивидендной доходности (12-15%), что в совокупности с курсовым потенциалом делает акции таких фондов весьма привлекательными инструментами для вложения капитала. Еще одним интересным инструментом, широко представленным на американском рынке, являются торгуемые биржевые фонды, так называемые ETFs (Exchange Traded Fund), которые торгуются в виде паев.

Помимо прямых ETF, существуют инверсивные или «перевернутые» ETF, покупкой которых можно смоделировать обратную – короткую позицию на выбранный тип инструмента, лежащего в основе фонда. В настоящий момент на американском рынке торгуется более 660 различных фондов ETF.

Наличие огромного разнообразия инструментов и уровень их ликвидности позволяют реализовывать самые различные вариации стратегий инвестирования и формировать портфели самой разной степени диверсификации, что без сомнения делает американский фондовый рынок наиболее привлекательным.

- Насколько востребована среди российских инвесторов возможность вкладывать деньги в западные рынки?

- На примере компании БКС, где направление международных рынков, и в частности американского, представлено наиболее широким образом среди фондовых операторов России, можно продемонстрировать динамику растущего интереса и популярности западных площадок среди отечественных инвесторов. За последние несколько лет количество клиентов увеличилось в несколько раз, а количество средств, размещенных на международных рынках, выросло в десятки раз. Компания видит увеличение интереса со стороны всех классов инвесторов – от частных лиц с небольшим капиталом до финансовых институтов. Минимальный порог входа на американский рынок в БКС - $5000.

Евгений СИДОРОВ.