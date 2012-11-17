КРИЗИСА.NET: Эксперты не видят в России экономических причин для кризиса

- Для начала зададим банальный вопрос: будет ли кризис? И, если да, как к нему готовиться?

Алексей Исаков: Вообще, кризис у нас, преимущественно, в головах и попал он туда из трех разных источников. Первый источник - это Америка. Эта история тянется еще с 2008 года. Будет ли она развиваться? Я думаю, нет, поскольку пока доллар является мировой резервной валютой, американцы способны напечатать столько, сколько они хотят. Соответственно, все вспышки огня они будут тушить этими деньгами.

- Вторая история, наверное, из Европы?

Евгений Касков: Да, сейчас это транслируют все СМИ. Европейский кризис он, в первую очередь, структурный. На мой взгляд, он тоже вряд ли будет развиваться в ближайшем будущем, его, скорее всего, законсервируют лет на 10, а то и на 15, потому что не зря европейцы 60 лет создавали Еврозону, чтобы в один час какая-то страна типа Греции объявила дефолт. Третья история связана с Россией, вот здесь уже можно рассуждать. Мне, честно, не всегда понятно, как люди зарабатывают деньги, потому что смотрю статистику ритейлеров, например, у них из года в год прирост на 30-40% продаж. У автомобильных дилеров из года в год увеличивается количество проданных новых машин.

- Может, это менталитет? Перед кризисом европейцы экономят, русские - тратят.

Евгений Касков: Но ведь при этом растет ведь не только объем потребительских кредитов, но и депозитная масса в банках. Это говорит о том, что есть и сбережения - чтобы платить по кредитам. Скорее всего, это все коррелирует со стоимостью нефти, все знают, что мы сырьевая страна. Пока нефть находится на высоком уровне, вряд ли мы о каких-то кризисных явлениях будем говорить. Потом, даже если это произойдет в какой-то отдельно взятой европейской стране, то на России это скажется незначительно – у нас минимальный уровень внешнего долга (до 15% от ВВП), т.е. нам не грозит участь европейских стран, в которых уровень внешнего долга выше 100%. У нас третья в мире страна по размеру золото-валютных резервов. При любых падениях цены на нефть мы сможем существовать еще какое-то количество времени.

Алексей Исаков: Еще раз повторюсь, кризис в первую очередь в головах, потому что экономических причин для кризиса в России на данный момент нет. Именно экономических причин. Но если зайти с другой стороны, я являюсь сторонником теории, что кризис перманентный - он всегда возможен. Как технический дефолт по американским бумагам, так и экономический платежный дефолт, когда бумаги резко обесцениваются. Но это достаточно отдаленные перспективы. При этом, что интересно, Америка пеняет на Европу, говоря, что источник кризиса в Южной Европе, а Европа наоборот говорит - у нас-то все хорошо, а вот в Америке все плохо. Друг друга обвиняют, и все вместе пытаются все проблемы свалить на Ближний Восток, что в принципе удобно - любая война снимает все вопросы о кризисе. Это внешняя подоплека кризиса. Хотелось бы сказать, кризис, чем он интересен, чем он люб определенной части власти и предпринимателей - он многое списывает: списывает неудачно вложенные деньги, неудачно построенный бюджет, ошибки в управлении. Поэтому он может быть интересен, чтобы начать все с чистого листа. Как говорят, кризис зачищает.

- То есть он может быть рукотворным?

Евгений Касков: Вполне. Мы живем в эпоху кризисной экономики, можно считать ее начало с 2008 года, можно с 97-го года. Поэтому можно сказать, что экономика России и многих других стран, так как это неотделимые понятия, находятся перманентно в состоянии кризиса, который то усиливается, то ослабевает. И в течение ближайших 2-3 лет ничего существенно измениться не должно. У нас достаточно слабая зависимость от западных денег. Много бюджетных средств вкачивается в экономику. Насколько эффективно они используются, это уже тема другого разговора. Я считаю, что мы можем потихоньку развивать свою экономику, уходя от сырьевой составляющей.

- То есть можно дальше жить спокойной привычной жизнью и не думать о возможном кризисе?

Алексей Исаков: Глобальная проблема заключается в финансовой неграмотности людей. Зато для человека, который интересуется этим или работает на финансовых рынках, ни один кризис не был неожиданностью. Нам уже в феврале 2008 года стало понятно, что грядет кризис, когда случился небольшой коллапс – банк Сосьете Женераль понес убытки 2 млрд.евро, и эта небольшая по меркам международных банков ситуация создала цепную реакцию на рынке. На самом деле у человека должна быть определенная подготовка к кризису. А поскольку мы живем в состоянии перманентного кризиса, то самое главное, что должно у вас быть, это деньги в кармане. Когда случается кризис – это время для возможностей.

- Деньги должны быть именно в кармане или в где-то в надежном месте?

Алексей Исаков: В кармане, это должен быть «кэш», это должен быть банковский депозит, с которого можно забрать деньги. Он не должен быть замороженным, как в 98-м году Сбербанк заморозил депозиты. А еще надо пользоваться кризисными ситуациями. Я помню 98-й год, когда акции Газпрома стоили 1 рубль1. Я вошел в эти акции, мне не хватило ума, и я купил их слишком мало, как они выросли с тех пор!!! Это исторический момент, такие моменты надо использовать по максимуму, чувствовать.

Евгений Касков: Я бы посоветовал людям научиться жить по средствам. Наш менталитет российский – мы хотим сразу все, набираем кредитов. Весь цивилизованный мир живет определенными периодами. Есть финансовая цель – мы хотим накопить на что-то. И используются финансовые механизмы: депозиты, инвестиции, для того, чтобы прийти к этой цели не сейчас, а спустя год, пять лет. К сожалению, вот этого личного финансового плана, даже понятия такого, у нашего гражданина нет. И как раз в этой области финансовую грамотность надо поднимать.

- Грамотность грамотностью, но, думаю, тут дело в порывах души – увидел, захотел, купил.

Алексей Исаков: Есть четкие правила, как жить по средствам. У каждой финансовой цели, допустим, пусть это будет автомобиль, есть срок. Соответственно, деньги, которые вы хотите потратить на автомобиль, вполне логично будет отнести на депозит в банке. Потому что срок короткий и риск тоже должен быть минимальный. А если у вас, например, в планах отправить ребенка, когда вырастет, учиться в университет, соответственно, срок цели длиннее, и вы можете позволить себе больший риск. Купить акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла2, потому что мы понимаем, что через 15 лет они могут стоить дороже. Потому что сегодняшняя аномальная ситуация и с российскимии западными фондовыми рынками краткосрочна. У каждой финансовой цели есть период времени. Соответственно, от того, короткий это период или длинный, тот уровень риска, который вы на себя берете, дает вам право выбрать тот или иной финансовый инструмент.

- Давайте тогда на конкретных примерах. Вот план: через 2 года я хочу автомобиль, через 7 лет мне нужен дом, а через 15 лет – обучение ребенка в Гарварде.

Алексей Исаков: После этого вы приходите в БКС Премьер, и мы составляем для вас финансовый план. Здесь также надо понимать, какие доходы и расходы у вас на сегодняшний день и какая дельта у вас остается.

- Вот давайте посчитаем, у меня зарплата 23 тысячи рублей, сколько должно оставаться?

Алексей Исаков: Ничего у вас не останется. Параллельно с вашими желаниями, вы пишете ваши стремления, то есть каких целей вы должны достигнуть для того, чтобы обеспечить ваши желания. Это не только денежный поток, но и какие-то цели по карьере, по бизнесу, в котором вы работаете. Должно совпасть несколько условий. Нельзя построить, отталкиваясь только от той зарплаты, которую вы получаете сейчас. Вам будет трудно прийти к этой цели. План составляется в совокупности.

Евгений Касков: Кстати говоря, есть такой факт: сэкономленная каждый день чашка кофе стоимостью чуть больше 60 рублей на сегодняшний день через 15-20 лет при инвестировании на фондовый рынок, при доходности в 25-30%, превращается в 1,5 миллиона рублей.

- А что может дать такую доходность на данный момент?

Евгений Касков: Пожалуйста, вкладывайтесь в Грецию, Испанию, Португалию. Страны, которые резко упали на фоне кризиса, через 5 лет там все будет очень хорошо.

Алексей Исаков: Я могу простыми словами объяснить, я всегда привожу пример. Летом акции фондового рынка всех компаний, которые присутствуют на фондовом рынке – Газпром, Сбербанк, Лукойл (нефтяные, сырьевые, ритейлеры, девелоперы, банки), стоили, как компания Apple. Такого же не может быть? На сегодняшний момент Газпром стоит, как Facebook. Вот сравните, какие активы имеет Газпром, а какие Facebook? Рано или поздно все вернется на свои места, равновесие установится, и Газпром будет стоить столько, сколько он заслуживает. Сейчас это не есть агитация, но потенциал для роста есть. Пусть не через год, а через 10-15 лет. Почти как и все акции ведущих российских компаний. Для сравнения можно посмотреть на кризис 1998-го года, 2008-го года, сравнить стоимость российских акций за последние 5-10-15 лет. И вы увидите, что она стабильно растущая.

Евгений Касков: Для американского рынка есть так называемый «коэффициент Сигела». Он написал книгу про долгосрочные инвестиции в акции на примере американского рынка. Примерно 6,5% - средний темп роста американского фондового рынка, начиная с середины XIX века. Были примеры, когда рынок стоял, например, двухтысячные годы и сейчас. Но, например, с 83-го по 2000-й годы индекс Доу Джонсон вырос в 10 раз. Это развитой американский рынок, а что можно ожидать от России? Нужно использовать кризисные явления, потому что в кризис заходить в акции для долгосрочного инвестирования - это совершенно уникальная возможность.

Спецвыпуск "Золотого Рога" - ФОНДОВЫЙ РЫНОК