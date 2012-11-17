Клиент - брокер: как повысить доверие?

Брокеры, предоставляющие возможность выхода на биржу, первыми попали под удар. Это закономерно, учитывая то, что они и являются первой инстанцией для инвесторов, вкладывающих свой капитал в инструменты фондового рынка. Именно в этом и заключается отличительная черта работы посредником – риски конечного контрагента частично принимаются на себя. Купив некачественный товар, покупатель будет выказывать недовольство продавцу, но не производителю товара.

Для определенной части инвесторов брокеры стали подобием боксерской груши, на которой можно спустить негатив от полученных убытков. Но есть и другие – те, которые благодаря брокерам в ходе пресловутых финансовых потрясений либо смогли защитить, либо намного улучшили свою материальную базу.

Клиент, потерпевший убытки на рынке, в большинстве случаев прекращает инвестиционную деятельность и уводит свой капитал в менее доходные, но и менее рисковые инструменты. Другой клиент, который в результате успешного управления активами получил прибыль, в большинстве случаев выводит лишь часть средств, фиксируя прибыль, но оставляя основную их часть в работе.

Заработок брокера складывается от посредничества в работе его клиентов на бирже. Если клиент уходит с биржи, брокер перестает зарабатывать. Эта схема не менялась уже сотни лет, оставаясь в первозданной простоте. Поэтому брокеру в первую очередь важна долгосрочная работа его клиента на рынке, что может гарантировать лишь стабильная прибыль, пусть и в расчете на долгий срок. Именно в повышении лояльности клиентов и заключается эффективная стратегия работы брокера.

Хороший брокер будет заботиться о том, чтобы его клиенты имели доступ к любой информации, которая поможет им составить свой портфель. Если у клиента нет достаточного опыта инвестирования, хороший брокер должен иметь пару образовательных программ для начинающих. Если у клиента недостаточно времени для самостоятельного анализа рынков, брокер должен предоставить грамотных консультантов. Если у клиента возникают вопросы по налогообложению или операционной деятельности, брокер должен иметь специалистов, которые помогут ему в этом разобраться. Все это в итоге приводит к получению прибыли на рынке. И только так брокер может повысить лояльность клиентов.

Евгений СИДОРОВ.

Спецвыпуск "Золотого Рога" - ФОНДОВЫЙ РЫНОК