Таможенники Амурской области перечислили в бюджет государства более 3,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. За 10 месяцев Благовещенской таможней перечислено в федеральный бюджет таможенных платежей более 3 млрд 866 млн рублей, что превышает задание на 23,9%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года перечислено больше на 969,5 миллиона рублей. Только в октябре Благовещенская таможня пополнила федеральный бюджет более чем на 744,8 миллиона рублей, тем самым задание месяца выполнено на 119,2 процента.

Наибольший вклад в обеспечение планового задания по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет вносят таможенные посты Благовещенский, Поярково и Тындинский.

Таможенным постом Благовещенский в октябре было перечислено таможенных платежей более 673 млн рублей или 90% от общего планового задания таможни.