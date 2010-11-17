Банки идут навстречу развивающемуся бизнесу

Положительные финансовые результаты бизнеса, наличие товара на складе, существование ликвидного залога и нацеленность предпринимателя на развитие являются сегодня первостепенными факторами для того, чтобы понять, какой банк, на какой срок и по каким условиям будет кредитовать малый и средний бизнес Приморья.

Удержали «на плаву»

В период кризиса многие банки ставили себе задачу удержать бизнес «на плаву». По словам начальника отдела кредитования малого бизнеса ВТБ 24 в Приморском крае Елены ГВАК, в 2009 г. банк оперативно разрабатывал специальные предложения для клиентов, которые оказались в сложной ситуации. Этот продукт так и назывался «Кредит на восстановление бизнеса».

«Мы поставили себя перед фактом, что должны протянуть руку помощи нашим подопечным. В первое время самостоятельно выходили на клиента и просили предупреждать заранее о назревающих проблемах в бизнесе, предлагали решать их сообща. Признаюсь, что предприниматели были удивлены, не представляли, что так просто можно позвонить в банк и рассказать о своих подозрениях относительно дальнейшей успешности своего дела. За таким признанием, они полагали, может следовать только грозное письмо из банка о немедленном возврате долга и распродаже имущества. И по сей день призываем своих клиентов перестать «дуть на воду». Банк всегда готов протянуть руку порядочным и думающим о будущем предпринимателям», - говорит Елена Гвак.

Мудрые советы

Любой банк стремится стать партнером бизнеса - с этим мнением согласны аналитики. Именно поэтому «ЗР» взял на себя смелость спросить совета у специалистов, каким образом стоит вести свое дело.

Начальник департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Сергей МИХАЙЛЮКОВ убежден, что предприниматель должен отчетливо понимать, на какие цели он берет кредит: составить план по вложению средств и оценить, каким образом эти финансы увеличат его прибыль в будущем. Имея эту информации, он убережет себя от затруднений». С этой точкой зрения солидарно подавляющее большинство коллег по рынку.

Начальник сектора кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Константин АНТОНЧЕНКО полагает, что неидеальное ведение бухгалтерской отчетности становится причиной, которая тормозит процесс оперативного получения суммы запрошенного кредита. «Очень часто бизнесмены пытаются контролировать все свои статьи доходов и расходов «в уме». Это сказывается на их возможности планировать свои дальнейшие действия по расширению бизнеса», - отмечает Константин Антонченко.

Применение инноваций в повседневных делах малый бизнес также должен взять на вооружение. «Многие предприниматели ведут свой бизнес по старинке: ведут бумажный документооборот, а в лучшем случае используют программу Excel», - замечает Сергей Михайлюков. В банке требуется значительное время, чтобы кредитный сотрудник «расшифровал» записи, сделанные от руки и смог их проанализировать. По этой причине особенности бизнеса, о которых знает только собственник, теряются из-за отсутствия формализованного характера. На рынке есть множество бесплатных программ, напоминает Сергей Михайлюков, они позволяют структурировать и описать бизнес-процессы. Это значительно повысит эффективность бизнеса.

Некоторую документарную неорганизованность бизнеса специалисты НОМОС-РЕГИОБАНКа видят в послаблении, которые предоставляет законодательство предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения. Используя данную систему, предприниматель зачастую не ведет качественного бухгалтерского и управленческого учета».

Недостаточный уровень финансовой подготовки самих предприятий к кредитованию - вот важная проблема, которую на взгляд заместителя директора Приморского филиала Россельхозбанка Михаила ОРЛЕНКО, надо решать представителям малого и среднего бизнеса. В любом случае, отмечает наш спикер, специалисты банка индивидуально рассматривают все возможности предприятия и оказывают им необходимую помощь.

Совсем новое

Вместе с тем, за последние годы мало что изменилось в структуре кредитуемого бизнеса - оптовая и розничная торговля в портфеле банков занимает не менее 60%. В конце

2010 г. банки активно предлагают овердрафт, беззалоговое кредитование и увеличивают сроки кредитов.

По словам Сергея Михайлюкова, при разработке условий овердрафтного кредитования учитывался тот факт, что предприниматели обычно имеют несколько расчетных счетов в различных банках. Именно поэтому банк готов увеличить лимит кредита за счет счета, открытого как в ДВБ, так и в других банках, где обслуживается клиент.

Беззалоговое кредитование (до 2 млн руб.) также ответ Дальневосточного банка на насущные потребности малого бизнеса, который подчас не имеет ликвидного обеспечения. Такой кредит будет оформлен за 3 дня, при предоставлении полного пакета документов.

«Небольшие кредиты в размере 300-400 тыс. руб., за которыми бизнесмен обращался в банк для финансирования краткосрочных операций, потеснили серьезные суммы 1 млн руб. и выше», - рассказывает Сергей Михайлюков.

Михаил Орленко также прослеживает тенденцию повышения спроса со стороны оптовых предприятий к оформлению кредитов в форме «овердрафт». Он отмечает, что по-прежнему привлекательны для предприятий малого и среднего бизнеса всех видов деятельности кредиты на пополнение оборотных средств, ставки по которым зависят от срока предоставления кредита и составляют на сегодня от 9 до 12 %.

Россельхозбанк предоставляет значительный временной люфт малым и средним предприятиям, 10 лет - таков максимально возможный срок кредитования в банке.

По наблюдениям заместителя директора Владивостокского филиала НОМОС-РЕГИОБАНКа Владислава ГРЕБЕНЮКА, представители малого и среднего бизнеса с хорошим уровнем менеджментом проявляют особый интерес к кредитным линиям с лимитом задолженности. Такой инструмент позволяет оптимизировать ссудную задолженность и экономить на процентных выплатах. Кстати, новые депозитные продукты, которые разработал банк, уже позволяют представителям малого и среднего бизнеса выбрать любой вариант размещения, в том числе с правом пополнения и досрочного изъятия. А новая версия системы «Банк-клиент» предоставляет удобные возможности разграничения прав доступа и интеграции данных в программу 1С.

В этом году Промсвязьбанк запустил новый кредитный продукт «Коммерческая недвижимость». Кредит позволяет субъектам малого и среднего бизнеса приобретать, например, офисы, располагая лишь суммой первоначального взноса.

«В этом году мы упростили технологию анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия по кредитам «Первый - беззалоговый» до 1 млн руб. и «Первый-залоговый» до 3 млн руб. В итоге сроки рассмотрения заявки сокращены, соответственно и объем документов банк требует небольшой», - говорит начальник Управления малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала Промсвязьбанка Ирина Чичерова. Банк существенно увеличил срок кредитования на инвестиционные цели до 7 лет.

Банки угадывают клиента

Банки стараются предугадать настроение клиента и, безусловно, чувствуют повышение кредитоспособности малого и среднего бизнеса, произошедшее за последний год. Начальник сектора кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Константин АНТОНЧЕНКО отмечает, что только за текущий год банк четырежды менял условия кредитования, и не только в части понижения процентных ставок. Появилась «Бизнес-Ипотека», этот продукт позволяет кредитоваться под залог коммерческой и жилой недвижимости.

«Мы видим, что во второй половине 2010 г. бизнес «оживает», начинается движение после длительного кризисного затишья. Теперь малому и среднему бизнесу нужно не только финансирование оборотных средств, но и кредитные ресурсы для развития, расширения бизнеса, осуществления новых инвестиционных проектов. Также на фоне оживления внешней торговли растет интерес к гарантиям и аккредитивам», - рассказывает заместитель управляющего Дальневосточным филиалом Банка Интеза Наталья ФУРМАН. Предложения-2010 г. от Банка Интеза также богаты новинками для предпринимателей, запущена возобновляемая кредитная линия, предоставляются краткосрочные кредиты под минимальную процентную ставку, возобновлена выдача кредитов под товары в обороте.

При выборе кредита бизнес руководствуется как размером процентной ставки, так и удобством процедуры рассмотрения кредитной заявки. Как рассказала начальник отдела организации обслуживания и продаж для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка Наталья КОНДРАТОВА, в рамках поддержки субъектов малого бизнеса стартует специальная акция «Новогодние кредиты Сбербанка России» со сниженными процентными ставками и отменой платы за обслуживание кредита. Кроме того, в настоящее время внедряется технология «кредитной фабрики», благодаря которой решение о выдаче кредита юридическому лицу или собственнику бизнеса будет приниматься в течение трех дней при минимальном пакете документов заемщика.

Бизнес нуждается не только в новых идеях, но и в новых технологиях, и хорошим подспорьем здесь является программа «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», позволяющая собственнику бизнеса либо иному представителю клиента дистанционно, с любого удаленного компьютера, осуществлять управление расчетным счетом, а также подключать различные банковские продукты для юридических лиц.

«Вообще понятие «удобство» все чаще становится ключевым в обострившейся борьбе за клиента. Например, именно на это нацелена такая услуга Сбербанка, как автоматические сейфы. Суть ее в том, что клиент может самостоятельно сдавать выручку в удобное время и в удобном месте, не привязываясь к жесткому графику приезда инкассации. При этом соблюдаются все требования безопасности, а стоимость, как правило, ниже обычной инкассации. В настоящее время эта услуга не имеет аналогов на приморском рынке» - добавляет Наталья Кондратова.

2010 - водораздельный

2010 г. стал определенным водоразделом между кризисом и динамикой бизнес-процессов.

«Мы ясно видим - замечает Елена Гвак, - малый бизнес остро нуждается в ресурсах, а банки просто обязаны его поддержать». С этого года ВТБ24 вернулся к практике предоставления акционных предложений клиентам. Прошла акция «Кредит малому бизнесу – предложение высшей пробы 999», т.е. 9 месяцев - срок кредита, от 9 % процентная ставка, сумма - до 9 млн руб. Он оказался более чем востребованным, что одновременно выявило насущные бизнеса в постоянном развитии, потребность в более «длинных» кредитах. Именно поэтому сейчас в ряду новых предложений, по словам специалистов банка, появились очередные продукты «Бизнес кредиты 12-24» (до 2-х лет) и беззалоговое кредитование в рамках специальной программы «Коммерсант» (кредит без залога и проведения финансового анализа, на сумму до 2-х млн руб., решение - в короткий срок). На взгляд Елены Гвак, требования к залогу установили достаточно лояльные, т.к. готовы оценить в этом качестве товар в обороте (актуально особенно для оптовых компаний), принять в качестве залога автомобиль или оборудование.

«Уверена, - замечает собеседница «ЗР», - будущее за «пакетным» расчетно-кассовым обслуживанием по аналогии с сотовой связью. Уже сегодня наш клиент, исходя из собственных потребностей, может выбрать тот перечень услуг, который ему реально необходим, и получить подчас приятные скидки от банка».