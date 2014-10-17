Стартовала программа Сбербанка по урегулированию проблемной задолженности физических лиц и представителей малого и микробизнеса

Сбербанк России запустил программу, в рамках которой физические лица, а также представители малого и микробизнеса, имеющие финансовые трудности, могут осуществить урегулирование задолженности по кредитам и кредитным картам на упрощенных условиях.

Программа предусматривает два варианта урегулирования задолженности. При использовании первого варианта Сбербанк может аннулировать неустойку при погашении просроченной задолженности, во втором варианте возможно уменьшение ежемесячного платежа путем предоставления льготного периода по оплате кредита и/или увеличения срока действия кредитного договора.

Для того чтобы воспользоваться программой, клиенту необходимо обратиться в филиал ОАО «Сбербанк России» и совместно со специалистом банка выбрать вариант урегулирования задолженности.

«Сбербанк всегда идет навстречу клиенту, - подчеркнул Сергей КОВАЛЕВ, заместитель Председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Главное, чтобы клиент обратился максимально оперативно, на той стадии, когда он предвидит возникновение проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при добросовестном исполнении которой кредитная история клиента останется положительной. Приглашаем всех клиентов, имеющих на настоящий момент просроченную задолженность, принять участие в акции и войти в Новый год без старых долгов!».

Программа продлится до 31 декабря 2014 года включительно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.