ВТБ гарантирует проект на Сахалине-1

Банк ВТБ предоставил гарантии исполнения обязательств ООО «Сфера» по контракту, заключенному с компанией «Флуор Дэниел Евразия» (Fluor Daniel Eurasia Inc.) в рамках проекта «Сооружение первой очереди добычи на месторождении "Одопту"» под управлением оператора проекта «Сахалин-1» компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (Exxon Neftegaz Limited).

Как сообщает пресс-служба хабаровского филиала банка, контракт предусматривает строительство зданий и сооружений для завода по подготовке и переработке нефти и газа. Сумма гарантий, выданных ВТБ, составляет 101,8 млн рублей, срок действия гарантий - до декабря 2012 года. «Сфера» уже возвела на Одопту ряд объектов по международным стандартам. Компания выполняет работы по заказам Exxon Neftegaz Limited, Sakhalin Energy Investment Company, Ltd и других компаний в рамках проектов Сахалин-1 и Сахалин-2.