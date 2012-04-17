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В Сбербанке тают ипотечные проценты

17 Апреля 2012, 18:00 | Дальний Восток

В Дальневосточном банке Сбербанка России стартовала акция «Весеннее потепление-2012». В период со 2 апреля по 31 августа 2012 года Дальневосточный банк предлагает ряд условий, которые позволяют получить заемщикам существенную экономию.

В частности, физические лица могут получить ипотечный кредит под льготную ставку. «Весеннее потепление» гарантирует клиентам Сбербанка финансовую поддержку при условии, что недвижимость приобретается у застройщиков или инвесторов.

«Индивидуальные для каждого клиента процентные ставки, небольшой срок рассмотрения заявок, проведение регулярных ипотечных суббот помогли сделать ипотеку от Сбербанка максимально востребованной.Однако, учитывая, что жилищная проблема для дальневосточников остаётся одной из самых острых, мы решили предложить заемщикам новые оптимальные условия кредитования » - комментирует условия акции заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Наталья ПОПОВА.

Досье "ЗР"

За три месяца 2012 года Дальневосточным банком выдано 2500 жилищных кредитов на сумму более 3,5 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2011 года прирост «ипотечного» портфеля банка составил 32%.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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