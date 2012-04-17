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Сбербанк в 2012 году на четверть увеличит портфель кредитов малому и среднему бизнесу
В планах Сбербанка России в 2012 году увеличить портфель для кредитов средним и малым предприятиям примерно на 25%. Такое заявление сделал заместитель председателя банка Андрея Донских.
По словам Донских, банк останется в прогнозах, которые были в прошлом году, и добавил, что малый бизнес будет расти намного быстрее, чем крупный.
Донских напомнил, что в 2011 году банк повысил портфель кредитов на 24%. В начале 2012 года банк имел в своем активе более 150000 кредитных договоров, которые заключены с маленькими и крупными предприятиями. В течение 2011 года процентная ставка понизилась да 11,79% в год.
Зампред Сбербанка пояснил, что банк будет предлагать средним и малым предприятиям определенную помощь, чтобы приобрести автотранспорт, оборудование, недвижимость. Будут выделены финансы на пополнение капитала, финансирование служащих.
Сбербанк России несколько дней назад запустил личный проект по программе «бизнес-старт». Благодаря этому продукту начинающие бизнесмены смогут получить кредит на сумму от 3 миллионов, на срок от полугода до 3,5 года. Данный продукт помогает открыть готовое дело, которое выдано франчайзером.
Также банк недавно снизил возрастной лимит потенциальных участников для программы «бизнес-старт», с 25 лет до 20. На данный момент Сбербанк может предложить 15 готовых проектов, но в будущем это количество повыситься до 100.
По словам Андрея Донских, за период с 2012 года до 2014 по программе «Бизнес-старт» будет запущено до 25 тыс. новых бизнес-решений.
Донских сообщил, что на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге будет показана новая программа «Деловая среда», которая позволит принимать продукты нефинансового типа. Будут включены направления: школа бизнеса, социальные сети, дистанционные продажи, торговая площадка и управления данными.
«Золотой Рог».
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