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Сбербанк предлагает "Готовое решение для сельского хозяйства"

17 Марта 2015, 11:58 | Дальний Восток

В филиальной сети Сбербанка и ЗАО «Сбербанк Лизинг» стартовал продукт «Готовое решение для сельского хозяйства». Предложение доступно во всех офисах Сбербанка, обслуживающих бизнес.

«Готовое решение для сельского хозяйства» позволяет клиентам приобретать сельскохозяйственную технику и грузовые автомобили на льготных условиях - сниженная ставка финансирования, сниженная процентная ставка годового удорожания (рассчитывается индивидуально) и эксклюзивные ценовые условия на приобретаемую технику от партнера проекта – компании «Ростсельмаш». В составе продукта «Готовое решение для сельского хозяйства» клиенту предоставляется бесплатное открытие счета с бесплатным подключением к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) и пакет услуг «Оптима» на расчетно-кассовое обслуживание (включает проведение до 30 электронных платежей в месяц, прием наличных до 150 тыс. руб., выдачу наличных до 250 тыс. рублей, предоставление справок по счетам, плату за ведение счета, ежемесячную плату за СББОЛ, скидку 50% на выдачу чековой книжки).

При этом сохраняются классические преимущества экспресс-лизинга: повышенная сумма лимита финансирования – до 24 млн рублей, упрощенный пакет рассматриваемой документации – 6 типов стандартных документов, минимальный срок принятия решения – 1 рабочий день и оптимальный срок лизинга – до 48 месяцев.

«Развитие сельского хозяйства – важное направление для Сбербанка при работе с малым бизнесом. Сейчас мы разработали специальное комплексное предложение, которое поможет не только приобрести необходимую технику и транспорт, но и получить банковское обслуживание на выгодных условиях», – отметил вице-президент – начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей ШАРОВ.

Подробные консультации по новому продукту и другим финансовым инструментам для развития бизнеса можно получить в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в офисах ЗАО «Сбербанк Лизинг».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: бизнес  сх  сбербанк  экспресс-лизинг  лизинг 



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