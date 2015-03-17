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Банк "Восточный экспресс" хочет добавить капитала
Акционеры Восточного экспресс банка на внеочередном собрании 31 марта рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 3,45 млрд рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке 345,4 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля за бумагу. Цена размещения дополнительных акций еще не утверждена, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В настоящее время уставный капитал банка составляет 863,5 млн рублей, он разделен на 86,352 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля и на 20 тыс. привилегированных акций таким же номиналом. Таким образом, если банк разместит допэмиссию полностью, его уставный капитал может увеличиться в 5 раз.
Акционерами банка «Восточный экспресс» являются бывший совладелец МДМ Банка Игорь КИМ (13%), его партнеры и члены совета директоров банка Андрей БЕКАРЕВ (7%) и Александр ТАРАНОВ (2,7%), председатель правления банка Сергей ВЛАСОВ (11,8%) и его супруга Евгения ЩУПЛОВА (1,8%). Фонд Russia Partners владеет 6,97% (через кипрскую «Тройте Инвестментс Лимитед»), инвестфонд Baring Vostok Private Equity Fund IV - 33,88% (через кипрскую «Эвизон Холдингз Лимитед»). Международной финансовой корпорации (IFC) принадлежит 11,87%, ЗАО «ДнК» (Новосибирск) - 5,05%, IFC Russian Capitalisation Fund - 2,19%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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