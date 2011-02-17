АТБ стал участником государственной программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и ОАО «Российский банк развития» заключили соглашение об участии АТБ в государственной Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Данная программа охватывает все регионы присутствия Банка. Получить поддержку в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства могут организации и индивидуальные предприниматели, параметры бизнеса которых соответствуют требованиям ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и стандартам кредитования ОАО «РосБР». Средства в сумме от 1 млн до 60 млн руб. могут быть предоставлены на пополнение оборотных средств, приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, расширение действующего производства, развитие научно-технической и инновационной деятельности и другие цели.