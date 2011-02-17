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Сбербанк выделит «Прогрессу» кредит в 5,8 млрд руб.

17 Февраля 2011, 13:31 | Дальний Восток

Сбербанк России предоставит кредитную линию на три года с лимитом 5,8 млрд руб.вертолетостроительному ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (Приморский край, входит в холдинг «Вертолеты России»).

Две кредитные линии на 2,5 млрд рублей и 3,3 млрд рублей будут направлены на финансирование затрат по исполнению госконтракта, заключенного в 2009 между компанией и Министерством обороны РФ. Процентная ставка устанавливается на уровне 9% годовых. В настоящее время ААК «Прогресс» по заказам Министерства обороны РФ выпускает боевые вертолеты Ка-50 «Черная Акула» и Ка-52 «Аллигатор» разработки КБ Камова.

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