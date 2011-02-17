Русь-банк станет Росгосстрах Банком

Росгосстрах зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак — Росгосстрах Банк, под этим наименованием вскоре станет работать Русь-банк. Документы по организации перекрестных продаж находятся на согласовании в ЦБ РФ.

После ребрендинга изменится и бизнес-модель кредитной организации: банковские продукты будут продаваться в офисах страховой компании и наоборот. Это позволит банку Даниила ХАЧАТУРОВА стать вторым в стране по числу точек продаж в офисах, обогнав Россельхозбанк. Новый банк собирается сфокусироваться на потребительском кредитовании, поскольку оно более доходно, чем займы с большими сроками и объемами. Возможно, в офисах страховой компании Росгосстрах можно будет и открывать вклады. В среднесрочной перспективе Росгосстрах намерен расширить линейку продуктов, в том числе за счет финансовых услуг. Сроки реализации и подробности перекрестных продаж организации пока не раскрывают.