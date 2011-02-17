Кредиты золотодобытчикам к сезону

Объем кредитных линий, открытых ВТБ артелям Хабаровского края на сезон 2010-2011 гг., превысил полмиллиарда рублей. Это составляет порядка 80% от общего объема финансирования россыпной золотодобычи в крае.

Клиентами ВТБ является ряд ведущих золотодобывающих предприятий Хабаровского края: «Рос-ДВ», артели старателей «Восток», «Ниман», «Приморье». План добычи данных артелей в сезон 2010-2011 гг. составляет порядка 1,5 тонны золота.

ВТБ развивает сотрудничество с артелями в рамках специальной Программы по работе с недропользователями, добытчиками драгоценных металлов. Программа действует с 1998 года, предусматривает сезонное и среднесрочное финансирование, а также покупку банком добытого артелями драгметалла. Основные преимущества программы – гибкие стоимостные условия и специальный график расчетов по кредитам, что важно для сезонного характера работ золотодобытчиков.