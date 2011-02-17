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ВТБ поддержал кредитами предприятия Сахалина
Банк ВТБ в 2010 году выдал предприятиям Сахалинской области кредитов на 1,5 млрд рублей. Сотрудничество развивается с ведущими предприятиями строительной, транспортной, торговой отраслей.
Клиентами ВТБ являются подрядчик проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «Трансстрой-Сахалин», основной подрядчик по федеральной целевой программе развития Курильских островов «Труд-Сахалин», крупнейший каботажный перевозчик России «Сахалинское морское пароходство», строительно-монтажное предприятие «СахалинТрубопроводСтрой», автосервисная компания «Карат» (группа компаний «Армрос»).
В 2010 году ВТБ также установил кредитные лимиты для администрации города Южно-Сахалинск. Средства необходимы муниципалитету для исполнения бюджетных обязательств.
Кроме прямого кредитования, ВТБ проводит для предприятий области сложноструктурированные сделки с использованием передовых финансовых инструментов, в том числе векселей и гарантий. Так, ВТБ выдал гарантию ведущей инженерно-геологической изыскательской компании Сахалинской области «Тихоокеанская инжиниринговая компания». Средства, полученные под гарантию в зарубежном банке группы ВТБ, были направлены на модернизацию геологоразведывательного судна компании.
Также банк ВТБ установил кредитно-документарный лимит специализированной сахалинской авиакомпании «Авиашельф». В рамках лимита выдана гарантия, которая обеспечит исполнение обязательств предприятия по десятилетнему контракту с «Эксон Нефтегаз Лимитед». Контракт предусматривает перевозку людей и грузов на нефтяные платформы и вахтовые поселки в рамках реализации проекта «Сахалин-1».
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