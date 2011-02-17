Сбербанк открывает фонды

В декабре прошлого года Сбербанк приступил к формированию собственных инвестиционных фондов (ПИФов). Услуга рассчитана на массового клиента, на тех граждан, которые выстраивают свои сберегательные стратегии на долгий срок и готовы к определенным рискам.

Стоит отметить, что у банка накоплен весьма внушительный опыт работы на рынке ценных бумаг. Длительное время здесь предоставляется услуга индивидуального доверительного управления, благодаря которой клиент может передать свои средства в управление высококлассным специалистам Сбербанка, инвестирующим их, с учетом рисковых пожеланий инвестора, в наиболее доходные инструменты выбранных сегментов фондового рынка. Продукт малораспространенный в силу своих характеристик: минимальная сумма размещения составляет 15 млн рублей. Однако, по словам начальника отдела операций на фондовых рынках Управления по работе на финансовых рынках Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Ларисы КЕЛИНОЙ, единичные, но уже постоянные клиенты, получающие доходы от размещения крупных сумм на фондовом рынке, у банка на Дальнем Востоке есть, и не все они жители крупных городов. Банк также предоставляет услуги брокерского обслуживания, осуществляя по поручению клиента операции по покупке и продаже ценных бумаг или организуя для него удаленное рабочее место с выходом на ММВБ через сеть Интернет, с помощью которого можно осуществлять операции по покупке-продаже ценных бумаг на бирже самостоятельно. Эта услуга пользуется спросом.

И вот новое предложение. ПИФы дают возможность принять участие в большой биржевой игре максимальному количеству желающих. Для того чтобы вложить свои средства в этот инструмент, совершенно необязательно знать нюансы работы фондового рынка, как в случае с брокерским обслуживанием. Достаточно зайти в агентский пункт банка, выбрать с помощью специалистов подходящую стратегию размещения и, вложив минимально 15 тыс. рублей, стать полноценным участником финансового рынка. ПИФы могут быть альтернативой для тех, кого не устраивает доходность по простым вкладам, кто желает видеть зависимость своих прибылей от состояния крупнейших компаний, кто хочет получить больше, но при этом отдает себе отчет, что рынок – предмет труднопредсказуемый и вместе с более высокими доходами несет в себе повышенные риски.

Конечно, возможность получения меньшей, чем ожидалось, прибыли значительно снижается высочайшей квалификацией экспертов и аналитиков Управляющей компании Сбербанка, точно определяющих тенденции развития экономики, ее отдельных отраслей и предприятий. Но риски в данном случае не исключены по определению.

Особенно это касается работы ПИФа «Сбербанк – Фонд Акций», инвестирующего средства в наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний. Это инструмент для тех, кто знает вкус оправданного риска и привык получать максимум от своих вложений. Лариса Келина подчеркивает, что в «Фонде Акций» средства инвестируются в акции известных компаний, в основном относящихся к так называемым «голубым фишкам» фондового рынка.

Для тех, кто больше ценит стабильность и уверенность – «Сбербанк – Фонд Облигаций», где инвестиции, соответственно названию, размещаются в бумаги корпоративных облигаций, риски при обращении с облигациями ниже, чем при работе с акциями, но и потенциальная доходность ниже.

«Сбербанк – Фонд Сбалансированный» пропорционально размещает свои ресурсы на двух рынках – акций и облигаций. Он рассчитан на тех, кто привык рисковать осторожно.

Фонды и стратегии их работы отличаются степенью рисков и уровнем потенциальной доходности. Поэтому клиент сам выбирает стратегию и приобретает пай подходящего фонда. Как уже говорилось, минимальная сумма инвестирования – 15 тыс. рублей. Правда, стоит учитывать, что с суммы менее 100 тыс. рублей взимается 1% комиссии, а с сумм, выше 100 тыс. рублей никаких комиссионных платежей не предусмотрено.

Сроки размещения средств в фонд не ограничены, но, если они будут меньше 2-х лет, при погашении паев стоимость уменьшается на размер скидки, предусмотренной Правилами Фонда. При сроке до 1 года скидка составляет 1,5%, от 1 года до 2-х лет – 1% от суммы инвестирования.