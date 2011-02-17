Альфа-Банк: первая десятка

Хабаровскому филиалу Альфа-Банка исполнилось 10 лет. «ДК» встретился с директором по корпоративному бизнесу, вице-президентом банка Мариной ПЕРЕБЕЙНУС.

– Марина Юрьевна, для вас этот юбилей своего рода двойной: 10 лет филиалу, 10 лет вашей трудовой деятельности в Альфа-Банке. С какими достижениями вы подошли к этому рубежу?

– Не только мне, но и многим другим специалистам банк открыл новые возможности роста. И все, что за 10 лет сделано Альфа-Банком в крае, – это результат работы многих людей. Благодаря их профессионализму наш филиал является одним из лучших в системе Альфа-Банка.

На фоне серьезного снижения кредитных портфелей у большинства банков в начале кризиса наши показатели говорят о доверии, которым банк пользуется у клиентов, независимо от обстоятельств. Корпоративный кредитный портфель филиала на конец года составил 4 422 млн рублей. Всего за год в Хабаровске Альфа-Банком было выдано юридическим лицам 9,3 млрд рублей, при этом просроченная задолженность практически отсутствует. В то же время за прошедший год от юрлиц региона банком было привлечено в депозиты более 10 млрд рублей.

Акционерами и руководством банка поставлена задача наращивать кредитный портфель и в ближайшей перспективе вывести его на докризисный уровень. До определенного момента мы развивались исключительно как корпоративный банк, причем для достаточно крупных корпоративных клиентов. Однако в конце 2007 года банк пришел к осознанию: нам есть что предложить малому и среднему бизнесу. Весь свой положительный опыт, приобретенный в работе с крупными компаниями, очень требовательными и разборчивыми, мы переносим в программы работы с малыми и средними предприятиями и готовы для них предоставить все существующие продукты. В прошедшем году клиентская база филиала «Хабаровский» выросла на 59%.

– Что, помимо доверия, способствует долгим партнерским отношениям банка со своими клиентами и привлечению новых?

– Прежде всего, качественный сервис. Многочисленные российские и иностранные награды Альфа-Банка говорят о том, что наш банк по праву может претендовать на статус эталона качественного банковского сервиса в стране.

Другой важнейший критерий – клиентоориентированность, которую я понимаю так: банк работает не столько над самими продуктами, сколько над решением задач клиента, предоставляя свои сервисы и услуги. Мы стремимся к тому, чтобы предугадывать потребности клиентов, включаем клиентов в процесс создания продуктов, поддерживаем высокие стандарты обслуживания в каждом отделении банка. В качестве иллюстрации можно привести такой пример: Альфа-Банк первым из хабаровских банков начал предоставлять своим клиентам банковские гарантии в пользу налоговых органов на возмещение налога на добавленную стоимость.

– Какие новые кредитные программы банк предложит своим заемщикам в этом году?

– Мы продолжим развитие торгового финансирования. За минувший год банк более чем в 4 раза увеличил свой портфель в сегменте факторинга. Накануне нового года у нас появилась возможность предоставлять факторинг без регресса, и мы рассчитываем на темпы роста, опережающие рынок. Банк также продолжает развивать структурное финансирование и синдицированное кредитование своих клиентов.

– В новых экономических условиях стратегия банка претерпела какие-нибудь изменения?

– Наша стратегия развития проста и в базовых принципах не зависит от изменений экономической среды. Альфа-Банк – это банк, который относится к клиенту как к партнеру, ценит его время, знает его потребности и предлагает соответствующие финансовые услуги в нужное время и по устраивающей цене. Альфа-Банк остается универсальным банком. Поэтому мы развиваем и корпоративное, и розничное направление своей деятельности, уделяя особое внимание расчетному бизнесу. Видим перспективу в продажах комплексных корпоративных и инвестиционных продуктов, в том числе за счет расширения и технологизации услуг: факторинг, торговое и структурированное финансирование, интернет-банкинг, cash-management.

Эти услуги позволяют клиентам оптимизировать использование оборотных средств, экономить расходы на обслуживание денежных потоков, консолидировать остатки и предоставляют массу других возможностей, повышающих эффективность работы любого предприятия. Еще раз подчеркну, что эти продукты доступны компаниям любого масштаба. В свою очередь, розничный бизнес Альфа-Банка тоже постоянно расширяется в продуктовой линейке, повышаются скорость и простота обслуживания за счет новых технологий. Мы стремимся найти синергию между разными сегментами, а также выйти в новые ниши, которые дадут нам возможность предлагать клиентам не просто кредиты, а пакеты услуг.

– Марина Юрьевна, Альфа-Банк зарекомендовал себя как активный участник социально-культурной жизни региона, были реализованы десятки уникальных проектов. Чем порадуете в этом году?

– Обязательно порадуем. В конце февраля в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии состоится творческий вечер Геннадия ХАЗАНОВА, приуроченный к 10-летию нашего филиала. Уверена, что это событие также запомнится его зрителям, как и другие культурные проекты, реализованные в регионе при участии Альфа-Банка.