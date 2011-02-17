Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альфа-Банк: первая десятка
Хабаровскому филиалу Альфа-Банка исполнилось 10 лет. «ДК» встретился с директором по корпоративному бизнесу, вице-президентом банка Мариной ПЕРЕБЕЙНУС.
– Марина Юрьевна, для вас этот юбилей своего рода двойной: 10 лет филиалу, 10 лет вашей трудовой деятельности в Альфа-Банке. С какими достижениями вы подошли к этому рубежу?
– Не только мне, но и многим другим специалистам банк открыл новые возможности роста. И все, что за 10 лет сделано Альфа-Банком в крае, – это результат работы многих людей. Благодаря их профессионализму наш филиал является одним из лучших в системе Альфа-Банка.
На фоне серьезного снижения кредитных портфелей у большинства банков в начале кризиса наши показатели говорят о доверии, которым банк пользуется у клиентов, независимо от обстоятельств. Корпоративный кредитный портфель филиала на конец года составил 4 422 млн рублей. Всего за год в Хабаровске Альфа-Банком было выдано юридическим лицам 9,3 млрд рублей, при этом просроченная задолженность практически отсутствует. В то же время за прошедший год от юрлиц региона банком было привлечено в депозиты более 10 млрд рублей.
Акционерами и руководством банка поставлена задача наращивать кредитный портфель и в ближайшей перспективе вывести его на докризисный уровень. До определенного момента мы развивались исключительно как корпоративный банк, причем для достаточно крупных корпоративных клиентов. Однако в конце 2007 года банк пришел к осознанию: нам есть что предложить малому и среднему бизнесу. Весь свой положительный опыт, приобретенный в работе с крупными компаниями, очень требовательными и разборчивыми, мы переносим в программы работы с малыми и средними предприятиями и готовы для них предоставить все существующие продукты. В прошедшем году клиентская база филиала «Хабаровский» выросла на 59%.
– Что, помимо доверия, способствует долгим партнерским отношениям банка со своими клиентами и привлечению новых?
– Прежде всего, качественный сервис. Многочисленные российские и иностранные награды Альфа-Банка говорят о том, что наш банк по праву может претендовать на статус эталона качественного банковского сервиса в стране.
Другой важнейший критерий – клиентоориентированность, которую я понимаю так: банк работает не столько над самими продуктами, сколько над решением задач клиента, предоставляя свои сервисы и услуги. Мы стремимся к тому, чтобы предугадывать потребности клиентов, включаем клиентов в процесс создания продуктов, поддерживаем высокие стандарты обслуживания в каждом отделении банка. В качестве иллюстрации можно привести такой пример: Альфа-Банк первым из хабаровских банков начал предоставлять своим клиентам банковские гарантии в пользу налоговых органов на возмещение налога на добавленную стоимость.
– Какие новые кредитные программы банк предложит своим заемщикам в этом году?
– Мы продолжим развитие торгового финансирования. За минувший год банк более чем в 4 раза увеличил свой портфель в сегменте факторинга. Накануне нового года у нас появилась возможность предоставлять факторинг без регресса, и мы рассчитываем на темпы роста, опережающие рынок. Банк также продолжает развивать структурное финансирование и синдицированное кредитование своих клиентов.
– В новых экономических условиях стратегия банка претерпела какие-нибудь изменения?
– Наша стратегия развития проста и в базовых принципах не зависит от изменений экономической среды. Альфа-Банк – это банк, который относится к клиенту как к партнеру, ценит его время, знает его потребности и предлагает соответствующие финансовые услуги в нужное время и по устраивающей цене. Альфа-Банк остается универсальным банком. Поэтому мы развиваем и корпоративное, и розничное направление своей деятельности, уделяя особое внимание расчетному бизнесу. Видим перспективу в продажах комплексных корпоративных и инвестиционных продуктов, в том числе за счет расширения и технологизации услуг: факторинг, торговое и структурированное финансирование, интернет-банкинг, cash-management.
Эти услуги позволяют клиентам оптимизировать использование оборотных средств, экономить расходы на обслуживание денежных потоков, консолидировать остатки и предоставляют массу других возможностей, повышающих эффективность работы любого предприятия. Еще раз подчеркну, что эти продукты доступны компаниям любого масштаба. В свою очередь, розничный бизнес Альфа-Банка тоже постоянно расширяется в продуктовой линейке, повышаются скорость и простота обслуживания за счет новых технологий. Мы стремимся найти синергию между разными сегментами, а также выйти в новые ниши, которые дадут нам возможность предлагать клиентам не просто кредиты, а пакеты услуг.
– Марина Юрьевна, Альфа-Банк зарекомендовал себя как активный участник социально-культурной жизни региона, были реализованы десятки уникальных проектов. Чем порадуете в этом году?
– Обязательно порадуем. В конце февраля в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии состоится творческий вечер Геннадия ХАЗАНОВА, приуроченный к 10-летию нашего филиала. Уверена, что это событие также запомнится его зрителям, как и другие культурные проекты, реализованные в регионе при участии Альфа-Банка.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда