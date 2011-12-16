Страховые взносы в Пенсионный фонд в 2012 году снизятся

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря, ZRPRESS. С 1 января 2012 года ставка страховых взносов в Пенсионный фонд уменьшится с 26 до 22 процентов.

Как рассказали в приморском отделении Пенсионного фонда, при этом будет проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого работника (предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы). Он вырастет с 463 до 512 тысяч рублей. Также установлен тариф страхового взноса свыше предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 10 процентов.

Напомним, в текущем году совокупная ставка страховых взносов составляет 34%. Из них 26% работодатели платят в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования Российской Федерации, 3,1 и 2% – в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования соответственно.

Ставка страховых взносов в ФСС и ФОМС в 2012 году не изменится и останется на уровне 2011 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.