В дорожные фонды «закатают» 400 млрд рублей

Консолидированный объем региональных Дорожных фондов только в 2012 году составит порядка 391 млрд рублей, а в 2013 году - 471 млрд рублей, сообщил премьер-министр Владимир ПУТИН на встрече с руководством Совета Федерации РФ. Говоря о консолидированном бюджете региональных фондов в будущем году, Путин отметил, что речь идет об увеличении по сравнению с 2011 годом на 112-115 млрд рублей. «Мы в правительстве это подсчитали», - сказал премьер-министр.

«Возможности использования денег в этих фондах достаточно ограниченные, а ресурсы там скапливаться будут весьма значительные. Более того, некоторые руководители регионов уже приходят в правительство и ко мне в том числе с просьбой дать им право перераспределить те ресурсы, которые будут скапливаться в Дорожных фондах, на другие цели», - сказал премьер.

В связи с этим глава Правительства РФ предложил руководству Совета Федерации рассмотреть вопрос о выделении трех приоритетов при расходовании средств Дорожных фондов регионов. Речь идет о сельских дорогах, благоустройстве дворовых территорий в населенных пунктах и ремонте внутригородских и внутрипоселковых дорог.