Новым партнером программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" стал PEGAS Touristik

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляет о своем новом партнере – PEGAS Touristik. С 15 октября 2014 года каждый участник программы, оплативший тур на сайте компании картой Сбербанка, получит бонусы СПАСИБО в размере 5% от суммы тура, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

«Партнерство с PEGAS Touristik открывает значительные перспективы для держателей карт Сбербанка, вступивших в программу лояльности «Спасибо от Сбербанка», – отмечает Анна ПАШКЕВИЧ, генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка». – С приближением сезона новогодних отпусков возможности, предлагаемые в рамках сотрудничества, помогут не только выбрать привлекательный тур, но и получить повышенные бонусы СПАСИБО, которые можно обменять на подарки любимым и дорогим людям».

«Клиентский пул PEGAS Touristik растет год от года, и растет число клиентов компании, предпочитающих бронировать туры онлайн, – подчеркивает Каринэ БУКРЕЙ, генеральный директор PEGAS Touristik – Уже в ближайшем будущем участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут получать бонусы СПАСИБО в около 1000 фирменных офисах розничных продаж в 267 городах России».

«Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России, которая существует уже более двух с половиной лет. Аудитория программы превышает 13 млн. человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.

ZRPRESS.RU, Владивосток.