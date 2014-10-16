www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Новым партнером программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" стал PEGAS Touristik

16 Октября 2014, 12:09 | Дальний Восток

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляет о своем новом партнере – PEGAS Touristik. С 15 октября 2014 года каждый участник программы, оплативший тур на сайте компании картой Сбербанка, получит бонусы СПАСИБО в размере 5% от суммы тура, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

«Партнерство с PEGAS Touristik открывает значительные перспективы для держателей карт Сбербанка, вступивших в программу лояльности «Спасибо от Сбербанка», – отмечает Анна ПАШКЕВИЧ,  генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка». – С приближением сезона новогодних отпусков возможности, предлагаемые в рамках сотрудничества, помогут не только выбрать привлекательный тур, но и получить повышенные бонусы СПАСИБО, которые можно обменять на подарки любимым и дорогим людям».

«Клиентский пул PEGAS Touristik растет год от года, и растет число клиентов компании, предпочитающих бронировать туры онлайн, – подчеркивает Каринэ БУКРЕЙ, генеральный директор PEGAS Touristik – Уже в ближайшем будущем участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут получать бонусы СПАСИБО в около 1000 фирменных офисах розничных продаж в 267 городах России».

«Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России, которая существует уже более двух с половиной лет. Аудитория программы превышает 13 млн. человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные  бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: спасибо от сбербанка  подарки  пегас туристик  тур онлайн  бонус 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru