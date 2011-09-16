Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
По размеру минимальных зарплат в Европе Россия занимает седьмое место. С конца
Рейтинг подготовлен по состоянию на конец июля 2011 года путем ранжирования стран по ежемесячному минимальному уровню заработных плат. Анализ производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ. В рейтинг вошли страны Европы, по которым имелась актуальная доступная информация и в которых минимальные заработные платы устанавливаются (минимальные зарплаты отсутствуют, например, в Швеции и Финляндии). Отметим, что термин «минимальная зарплата» в разных его модификациях в западных странах трактуется, как некая социальная гарантия населению.
Лидерами рейтинга стали благополучный Люксембург, где минимальная заработная плата по итогам июля 2011 года в пересчете на российские рубли составляет 70.1 тыс. руб. в месяц ($2513 по среднему курсу ЦБ). В первой тройке лидеров, однако, уже с большим отрывом от первого места, располагаются также Ирландия – 58.3 тыс. руб. ($2090) и Бельгия – 57.6 тыс. руб. или $2064. Достаточно высокие социальные гарантии в виде минимального уровня заработной платы и в таких государствах как Нидерланды (57.3 тыс. руб. или $2052) и Франция (54.5 тыс. руб. или $1952). В целом все страны EC в рейтинге расположились в верхней его части, в то время как бывшие республики СССР дружно замыкают рейтинг.
На последнем месте рейтинга европейских стран находится Армения с показателем минимального уровня заработной платы в 2424 руб. или $86.8 в месяц. Далее с конца следуют Молдова (2663 российских рубля или $95.4) и Азербайджан (3017 руб. или $108.1).
Россия, по оценка экспертов «РИА-Аналитика» с текущей величиной МРОТ в 4611 руб. (примерно $165) занимает в рейтинге европейских стран 23 место из 29, соседствуя с Болгарией, где минимальный уровень заработной платы (4897 руб. или $176) самый низкий из всех стран ЕС и Республикой Беларусь (3432 руб. или $123 по официальному курсу). В силу нестабильности ситуации на валютном рынке Беларуси, следует оговориться, что при расчете МРОТ по курсу «черного рынка» эта страна занимала бы в рейтинге не 24, а 27 место с уровнем МРОТ около 2000 российских рублей или около $70.
В России, как и в большинстве стран бывшего СССР, МРОТ, к сожалению, не выполняет своей заявленной функции социальной гарантии работникам. То есть платить минимальную зарплату в размере 4611 рублей, конечно, можно, однако прожить на нее фактически нельзя. Текущий российский МРОТ составляет только 66% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в I квартале 2011 года и это без учета того, что у работающего могут быть иждивенцы. То есть эта величина не обеспечивает даже прожиточный минимум. Поэтому нынешний МРОТ нужно рассматривать скорее в качестве ориентира или базы для расчета пособий и пр., а не как реальную минимальную заработную плату. Впрочем, напомним, что еще десять лет назад МРОТ составлял вообще 300 руб. – цифру, которую применительно к термину заработная плата нельзя было рассматривать даже теоретически. Таким образом, повод для оптимизма все же есть и надежда на то, что МРОТ в ближайшем будущем станет реальной гарантией соцзащиты, остается.
В целом по темпам роста минимальных зарплат за последние 5 лет по расчетам экспертов «РИА-Аналитика», Россия занимает второе место в Европе, уступая только Республике Молдова. В Российской Федерации МРОТ за последнюю пятилетку увеличился в 4.2 раза, в Молдове – более чем в 6 раз. Третье место по темпам роста занимает Азербайджан – увеличение на 184%. В Западной Европе минимальные заработные платы за последние 5 лет также подросли, но гораздо медленнее. Самый низкий рост наблюдался в Великобритании – только 5%, за ней следует Франция 27% роста и Нидерланды (30%).
Еще одним достаточно интересным показателем является отношение годовой минимальной заработной платы в стране к объему ВВП с учетом паритета покупательной способности на душу населения (по данным МВФ в 2010 году). Это относительно грубая, однако доступная характеристика того, как соотносятся социальные гарантии по минимальной заработной плате в стране и объемы производства этой страны на каждого ее жителя. То есть, сколько минимально платят работникам по сравнению с тем, сколько граждане страны для нее зарабатывают. Подобная характеристика не свидетельствует об уровне благосостояния граждан, однако позволяет в какой-то степени учесть и бедность стран и уровень цен. Во многом она отражает уровень социальной защищенности граждан страны с учетом уровня богатства самой страны. В небогатой стране, например, минимальные заработные платы могут быть высоки относительно того, что эта страна создает в виде ВВП, однако по абсолютным величинам она будет аутсайдером рейтинга. Наибольшее соотношение годовой минимальной заработной платы к ВВП на душу населения во Франции – 68.7%, далее следуют Бельгия и Ирландия (68.6% и 65.1%). В тройке стран с самым низким показателем Казахстан (10.4%), Республика Беларусь (10.6%) и Россия (12.5%), пишет РИА Новости.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области