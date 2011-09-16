По размеру минимальных зарплат в Европе Россия занимает седьмое место. С конца

Эксперты Центра экономического анализа «РИА-Аналитика», основываясь на данных Евростата и различных органов власти европейских государств, подготовили рейтинг стран Европы по уровню минимальных заработных плат, то есть величине зарплат, ниже которых в той или иной стране запрещено оплачивать труд работникам (в России это МРОТ).

Рейтинг подготовлен по состоянию на конец июля 2011 года путем ранжирования стран по ежемесячному минимальному уровню заработных плат. Анализ производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ. В рейтинг вошли страны Европы, по которым имелась актуальная доступная информация и в которых минимальные заработные платы устанавливаются (минимальные зарплаты отсутствуют, например, в Швеции и Финляндии). Отметим, что термин «минимальная зарплата» в разных его модификациях в западных странах трактуется, как некая социальная гарантия населению.

Лидерами рейтинга стали благополучный Люксембург, где минимальная заработная плата по итогам июля 2011 года в пересчете на российские рубли составляет 70.1 тыс. руб. в месяц ($2513 по среднему курсу ЦБ). В первой тройке лидеров, однако, уже с большим отрывом от первого места, располагаются также Ирландия – 58.3 тыс. руб. ($2090) и Бельгия – 57.6 тыс. руб. или $2064. Достаточно высокие социальные гарантии в виде минимального уровня заработной платы и в таких государствах как Нидерланды (57.3 тыс. руб. или $2052) и Франция (54.5 тыс. руб. или $1952). В целом все страны EC в рейтинге расположились в верхней его части, в то время как бывшие республики СССР дружно замыкают рейтинг.

На последнем месте рейтинга европейских стран находится Армения с показателем минимального уровня заработной платы в 2424 руб. или $86.8 в месяц. Далее с конца следуют Молдова (2663 российских рубля или $95.4) и Азербайджан (3017 руб. или $108.1).

Россия, по оценка экспертов «РИА-Аналитика» с текущей величиной МРОТ в 4611 руб. (примерно $165) занимает в рейтинге европейских стран 23 место из 29, соседствуя с Болгарией, где минимальный уровень заработной платы (4897 руб. или $176) самый низкий из всех стран ЕС и Республикой Беларусь (3432 руб. или $123 по официальному курсу). В силу нестабильности ситуации на валютном рынке Беларуси, следует оговориться, что при расчете МРОТ по курсу «черного рынка» эта страна занимала бы в рейтинге не 24, а 27 место с уровнем МРОТ около 2000 российских рублей или около $70.

В России, как и в большинстве стран бывшего СССР, МРОТ, к сожалению, не выполняет своей заявленной функции социальной гарантии работникам. То есть платить минимальную зарплату в размере 4611 рублей, конечно, можно, однако прожить на нее фактически нельзя. Текущий российский МРОТ составляет только 66% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в I квартале 2011 года и это без учета того, что у работающего могут быть иждивенцы. То есть эта величина не обеспечивает даже прожиточный минимум. Поэтому нынешний МРОТ нужно рассматривать скорее в качестве ориентира или базы для расчета пособий и пр., а не как реальную минимальную заработную плату. Впрочем, напомним, что еще десять лет назад МРОТ составлял вообще 300 руб. – цифру, которую применительно к термину заработная плата нельзя было рассматривать даже теоретически. Таким образом, повод для оптимизма все же есть и надежда на то, что МРОТ в ближайшем будущем станет реальной гарантией соцзащиты, остается.

В целом по темпам роста минимальных зарплат за последние 5 лет по расчетам экспертов «РИА-Аналитика», Россия занимает второе место в Европе, уступая только Республике Молдова. В Российской Федерации МРОТ за последнюю пятилетку увеличился в 4.2 раза, в Молдове – более чем в 6 раз. Третье место по темпам роста занимает Азербайджан – увеличение на 184%. В Западной Европе минимальные заработные платы за последние 5 лет также подросли, но гораздо медленнее. Самый низкий рост наблюдался в Великобритании – только 5%, за ней следует Франция 27% роста и Нидерланды (30%).

Еще одним достаточно интересным показателем является отношение годовой минимальной заработной платы в стране к объему ВВП с учетом паритета покупательной способности на душу населения (по данным МВФ в 2010 году). Это относительно грубая, однако доступная характеристика того, как соотносятся социальные гарантии по минимальной заработной плате в стране и объемы производства этой страны на каждого ее жителя. То есть, сколько минимально платят работникам по сравнению с тем, сколько граждане страны для нее зарабатывают. Подобная характеристика не свидетельствует об уровне благосостояния граждан, однако позволяет в какой-то степени учесть и бедность стран и уровень цен. Во многом она отражает уровень социальной защищенности граждан страны с учетом уровня богатства самой страны. В небогатой стране, например, минимальные заработные платы могут быть высоки относительно того, что эта страна создает в виде ВВП, однако по абсолютным величинам она будет аутсайдером рейтинга. Наибольшее соотношение годовой минимальной заработной платы к ВВП на душу населения во Франции – 68.7%, далее следуют Бельгия и Ирландия (68.6% и 65.1%). В тройке стран с самым низким показателем Казахстан (10.4%), Республика Беларусь (10.6%) и Россия (12.5%), пишет РИА Новости.