Промсвязьбанк отпускает клиентов на кредитные каникулы

Новая услуга "Кредитные каникулы" Промсвязьбанка позволит заемщикам ежегодно в течение всего срока кредита отложить до двух ежемесячных платежей.

Такой бонус предоставляет по одному из вариантов: полной отмены платежей на два месяца, либо переноса выплаты основного долга. В обоих случаях произойдет перерасчет графика дальнейших выплат. У клиентов, желающих воспользоваться "Кредитными каникулами", должна отсутствовать, в том числе, просроченная задолженность и осуществлено как минимум 6 платежей по кредиту.