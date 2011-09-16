Открыта новая кобрендовая кредитная карта Raiffeisen Visa Travel Card в категории Gold

Райффайзенбанк, онлайн-портал заказа туристических услуг iGlobe.ru и международная платежная система Visa представили новую кобрендовую кредитную карту Raiffeisen Visa Travel Card в категории Gold.

Карта дает возможность накапливать мили и обменивать их на различные туристические услуги – авиабилеты, отели, трансферы, аренду автомобилей на сайте www.iglobe.ru.

Райффайзенбанк начисляет 1 милю за каждые потраченные 30 рублей при безналичной оплате картой, iGlobe.ru – до 7 миль за каждые 40 рублей при бронировании сервисов и услуг на сайте компании. Мили копятся в программе лояльности Travel Miles, которая была специально создана банком и iGlobe.ru.