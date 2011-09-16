Миссия выполнима

В этом году исполнилось 20 лет Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), который был создан в очень короткое время (всего за 18 месяцев от идеи до появления самого финансового института) для того, чтобы поддержать демократические и рыночные реформы на постсоветском пространстве.

За эти годы ЕБРР, работающий в 30 странах – от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, включая Россию, не исчерпал свою миссию. Успешно наращивая объемы финансирования, он расширяет круг задач. Для России – это дальнейшее участие в долгосрочных инвестиционных проектах, связанных с развитием инфраструктуры, созданием производств с высокой добавленной стоимостью, повышением энергоэффективности, поддержкой малого и среднего бизнеса.

Досье "ДК"

Акционерами ЕБРР являются 61 государство, включая Российскую Федерацию и две международные организации. В России, одной из основных стран получателей инвестиций, за двадцать лет банк профинансировал 16,8 млрд евро в около 700 проектов общей стоимостью 55 млрд евро. В 2010 году было предоставлено финансирование на 63 проекта в объеме 2,3 млрд евро.

На Дальнем Востоке офис ЕБРР появился одним из первых в России (после Москвы и Санкт-Петербурга). Кстати, банк стал одним из первых международных инвесторов в экономику региона. Сегодня, учитывая масштабные проекты, которые реализуются на Востоке России, поле деятельности для международного финансового института развития становится еще более широким.

Об этом «ДК» беседовал с главой регионального представительства ЕБРР по Дальневосточному федеральному округу Александром ФИЛЬКИНЫМ.

– Александр Геннадьевич, какова стратегия работы Европейского банка реконструкции и развития в ДФО? Есть у него какие-то особые акценты в нашем регионе?

– Стратегические устремления банка – способствовать развитию региональной и российской экономики. И реализуются они не только через прямое финансирование – кредиты или участие в капитале компаний, но и через другие механизмы поддержки частного бизнеса, рыночной экономики, конкуренции. Это партнерство с российскими банками в программе поддержки малого и среднего бизнеса, развитие самих финансовых институтов, рынка консалтинговых услуг, взаимодействие с органами власти по проведению реформ в законодательной сфере, которые бы способствовали повышению инвестиционной привлекательности российских проектов. Весь этот комплекс задач стоит и перед дальневосточным офисом банка.

За время работы в регионе банком профинансировано 32 проекта в восьми субъектах Федерации на сумму 550 млн евро. По сравнению с объемом инвестиций ВБРР в России кажется немного, но эта цифра коррелируется с долей ДФО в ВВП России – порядка 4%. Сегодня регион получил долгосрочную стратегию развития, здесь реализуются крупные проекты с государственным участием, поэтому растет потенциал для наращивания инвестиций.

Какие здесь приоритеты? Учитывая огромные территории и неразвитость инфраструктуры в регионе, это поддержка инвестиций в развитие транспорта, логистики, энергетики. Банк в разных формах участвовал в финансировании таких проектов, как автодорога Чита – Хабаровск «Амур». В прошлом году банк прогарантировал часть рисков при поставке в лизинг японского оборудования компании «Межрегионтрубопроводстрой», используемого при строительстве газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». ЕБРР – один из участников финансирования серийного выпуска самолета Сухой – Суперджет-100 Комсомольским-на-Амуре авиационным производственным объединением (КнАППО).

В экономике ДФО один из ведущих секторов – добыча природных ресурсов. Мы исторически финансируем эту отрасль. Один из таких проектов – освоение месторождения Кубака в Магаданской области. Банк финансировал дочернюю компанию НК «Роснефть» – ОАО «РН-Сахалинморнефтегаз», а также участвовал в первой фазе проекта «Сахалин-2». Сегодня ЕБРР смещает акцент на углубленную переработку ресурсов, предприятия, формирующие высокую добавленную стоимость в регионе и отвечающие международным стандартам по экологии.

ЕБРР поддерживает крупных независимых региональных игроков, у которых есть потребность в долгосрочных инвестициях (на срок до 15 лет) и которые существенно влияют на экономику региона, на формирование здесь конкурентной среды. Таким примером может служить наше сотрудничество с группой компаний FESCO, которая активно развивается как логистический холдинг. ЕБРР в 2008 году вошел в акционерный капитал компании. Кризис существенно затронул транспортную отрасль, поэтому банк гибко отреагировав на ситуацию, предоставил группе большой кредит на реструктуризацию задолженности и укрепление баланса, что помогло FESCO достаточно быстро выйти на докризисный уровень операций.

Традиционное направление – работа с малым и средним бизнесом в регионе через российский Фонд поддержки малого бизнеса в России и банки-партнеры. Эта программа началась в середине 90-х годов и сейчас получает новое развитие. В июне Советом директоров банка принято решение об увеличении фонда на 50% – до 450 млн евро. Опыт работы с этим сектором на Дальнем Востоке в сотрудничестве с нами получили многие региональные банки. Сейчас эту программу в регионе поддерживают Восточный экспресс банк, банк Интеза, Пробизнесбанк и МДМ-банк.

– С какими регионами ДФО сложились наиболее тесные связи. Что можете сказать об опыте сотрудничества и возможных в будущем проектах?

– Наибольшее присутствие банка исторически сложилось в Приморском крае – отсюда мы начинали работать в ДФО. Я уверен, что банк найдет свое место в новых проектах развития, которые сегодня запущены в регионе. Мы активно контактируем с компаниями, работающими в разных секторах экономики Хабаровского края. Этот регион имеет наиболее диверсифицированную экономику, а краевое правительство последовательно работает над улучшением инвестиционного климата – все это открывает хорошие перспективы для иностранных инвесторов. Лидером же по иностранным инвестициям остается Сахалинская область, с которой у нас тоже давно сложились деловые связи. Для инвесторов открываются новые масштабные перспективы, поскольку здесь будут развиваться нефтегазовые проекты и подтягивать за собой смежные секторы экономики – портовую инфраструктуру, строительную отрасль и т.д. Важно и то, что здесь получают развитие перерабатывающие производства. Многие проекты, которые планируется реализовать на Сахалине в дальнейшем, движимы в том числе и иностранными инвестициями.

Мы ведем диалог с правительством Амурской области, которое проявляет большую заинтересованность в привлечении инвестиций и прилагает усилия к тому, чтобы улучшить условия для инвесторов. Один из крупнейших представителей частного бизнеса – ГК «Петропавловск» реализует в регионе целый ряд крупных инвестиционных проектов. Я думаю, что ЕБРР тоже примет участие в финансировании проектов развития территории. Несомненно, огромный потенциал для нашего сотрудничества с Республикой Саха (Якутия), где велика потребность в инвестициях в строительство объектов инфраструктуры, в производства по добыче и переработке природных ресурсов. Кстати, на территории республики у нас сегодня реализуется пока что единственный в регионе проект в сфере повышения энергоэффективности муниципального хозяйства. Мы финансируем модернизацию муниципального теплоснабжения в Якутии, которое ведет ГУП ЖКХ. С остальными регионами объемы сотрудничества несколько меньше, сейчас мы селективно рассматриваем ряд небольших проектов на Камчатке, Чукотке.

– После кризиса у российских банков образовалась избыточная ликвидность, и сегодня все – от крупных федеральных до региональных участников рынка признают, что проблема не в деньгах, а в качественных заемщиках. Получается, что ЕБРР конкурирует с российскими банками?

– Однозначно нет, это против нашей стратегии. Менеджмент банка никогда не одобрит участие в проекте, если есть сигнал о том, что мы замещаем у рыночного сектора какую-то долю. ЕБРР участвует в тех проектах, которые требуют долгосрочного финансирования, там, где есть необходимость привлечения пула кредиторов. Как правило, на каждый рубль вложенных в проект собственных средств мы привлекаем 2,5 рубля иностранных инвестиций от наших партнеров. Здесь, на Дальнем Востоке, это инвесторы из стран АТЭС, главным образом, Японии, США, Кореи.

А то, что в регионе не так просто найти качественного клиента, который готов принять деньги, это мы видим и пытаемся в том числе сами таких заемщиков «растить». Одна из самых больших трудностей при финансировании в ДФО – неподготовленность региональных компаний к требованиям международных инвесторов, что проявляется в непроработанности бизнес-планов, непрозрачности корпоративных структур, отсутствии международного аудита финансовой отчетности. Именно поэтому любой инициированный в регионе проект проходит долгую стадию изучения, мы даем компаниям рекомендации по улучшению корпоративного управления, помогаем преодолеть наши внутренние ограничительные процедуры. Но те, что все это успешно проходят и получают наше финансирование, могут уже без проблем привлекать кредиты международных коммерческих банков, выходить на рынки капиталов. Наше финансирование – это показатель качества проекта, сигнал для иностранных инвесторов, что компания прошла бдительные и тщательные процедуры проверки, с ней можно работать. Уверен, что для региональных компаний такое сотрудничество имеет большую ценность.

– Какие проблемы помимо неготовности проектов, на ваш взгляд, являются существенным тормозом для инвестиций, в том числе иностранных?

– Это пока еще значительный объем неформального сектора экономики, высокий коррупционный фактор, неготовность как компаний, так и властных структур к раскрытию информации, соблюдению международных процедур закупок и т.д. Это собственно, проблема общероссийская. Плюс у банка очень высокие требования по соблюдению экологических стандартов, и далеко не всегда региональный бизнес готов им соответствовать. Присутствуют административные и регулятивные риски, мы сталкивались с ситуациями, когда финансировать социально значимые проекты мешало отсутствие взаимопонимания между региональной и муниципальной властями.

Конечно, нельзя не сказать и об отсутствии достаточной защиты инвесторов в регионе. Сегодня некоторые территории выказывают готовность к улучшению инвестиционного климата. В округе создан Совет по иностранным инвестициям, подобные органы создаются в ряде краев и областей. Как говорят, капля камень точит, что-то меняется в лучшую сторону. Но другого пути тут нет – нужно сделать все, чтобы уровень инвестиций в регионе соответствовал его большому потенциалу.