Риски под защитой

Страховать финансовые риски в России стали не так давно. Интерес к этому виду страхования специалисты связывают с развитием российского рынка, приходом иностранных инвестиций в страну, потребностью в более тесных деловых контактах с мировыми компаниями.

На Дальнем Востоке в рамках интеграции ДФО и России в целом со странами Азиатско-Тихоокеанского региона страхование финансовых (предпринимательских) рисков становится все более востребованным для корпоративной клиентуры, отмечают в Дальневосточном филиале компании «СОГАЗ». Укрепление делового сотрудничества и расширение международных связей увеличивает количество совместных предприятий и различных проектов. В этой ситуации неизбежно возрастают требования к защите бизнеса.

Экзотика рынка

– Перспективы страхования финансовых рисков в России я бы оценил оптимистично, – считает Виталий УС, директор Центра страхования финансовых рисков ОАО СК «РОСНО», – эти риски существуют объективно, их реализация приводит к ощутимым убыткам. Международный опыт показывает, что со становлением страхового рынка в целом страхование финансовых рисков занимает на нем весьма заметную нишу, играя роль, сопоставимую по значимости с прочими финансовыми инструментами.

Тем не менее, при всей отмеченной значимости специалисты Инспекции страхового надзора по ДФО называют этот вид страхования экзотическим. Еще не так давно его использовали в различных серых схемах, что в итоге привело к ужесточению требований со стороны надзорных органов и усложнению правил в этом виде страхования. От подобных схем удалось уйти, но развитие рынка страхования финансовых рисков пока не показывает высоких темпов роста. Доля его в общем объеме страхования остается совсем небольшой.

По данным Росстрахнадзора, в первом полугодии 2011 года в ДФО этот вид страхования собрал премии на сумму немногим больше 20 млн руб., и это на фоне шести с лишним миллиардов рублей, полученных страховыми компаниями округа в целом за этот период. Выплаты, кстати, тоже оказались небольшими – около 3,5 млн руб. К росту интереса к страхованию финансовых рисков по большому счету не привели пока и крупные проекты, реализуемые на Дальнем Востоке. Разве что отдельные договоры по титульному страхованию, по страхованию расходов на ликвидацию последствий аварий и чрезвычайных ситуаций появлялись в округе, отмечают в компании «РОСНО».

– Реализация крупных строительных проектов на Дальнем Востоке серьезно помогла развитию рынка страхования строительно-монтажных работ, – считает директор Дальневосточного филиала СГ «СОГАЗ» Юрий ШАТОВ. – Серьезного влияния на динамику страхования финансовых рисков она не оказала. А вот планы приморских краевых властей по реализации совместных проектов с участием иностранных инвесторов могут стать стимулом формирования этого сегмента рынка.

Понятие без четких границ

Но рынок по-прежнему находится в начальной стадии развития, причем сдерживается этот процесс целым набором факторов. Одним из главных среди них является, по мнению начальника управления андеррайтинга и развития якутской РСК «СТЕРХ» Ивана СИДОРОВА, отсутствие системы страхования этого вида, механизма его реализации.

Существует ряд проблем, как законодательных, так и отраслевых – отсутствие статистики и достоверных сведений об объектах страхования, контрагентах. К тому же само понятие «финансовый риск» не всегда имеет четкие границы, допуская многочисленные трактовки. Часто страховщики предпочитают страховать предпринимательские риски, включающие ряд позиций, совпадающих с собственно финансовыми рисками.

– В целом, можно утверждать, что страхование финансовых рисков востребовано на российском рынке, – считает Виталий Ус, – и перечень их достаточно широк. Это и страхование коммерческих и экспортных кредитов юридических лиц, при котором страхуется риск неоплаты за поставленный товар, и страхование эмитентов банковских карт, и комплексное страхование финансовых институтов, т.е. страхование риска убытков в результате противоправных действий сотрудников и третьих лиц, хищений ценного имущества, страхование от компьютерных преступлений, страхование BBB. К этим рискам относят также страхование убытков от перерыва в производстве, страхование убытков (расходов) в связи с локализацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, а также страхование риска убытков заказчиков строительства от приостановки строительных работ (так называемое страхование ALoP) и конечно же агрострахование. Но в данном случае речь идет скорее о предпринимательских рисках.

Непосредственно к финансовым рискам на рынке следует относить страхование риска убытков держателей банковских карт, страхование риска потери работы и страхование риска убытков участников долевого строительства. Что касается титульного страхования (страхование риска утраты права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество), его также можно прямо или косвенно отнести к страхованию финансовых рисков, – резюмирует он.

Но, несмотря на наличие факторов, сдерживающих развитие рынка, этот вид страхования, по словам самих страховщиков, достаточно интересен для них. Хотя предложить его могут совсем немного компаний. В основном обеспечить реальную защиту по силам в лучшем случае первой двадцатке рейтингов страховщиков, да и те весьма осторожно идут на подобные сделки. Как любой относительно новый для рынка вид страхования, он требует наличия высококвалифицированных кадров, проводящих андеррайтинг рисков и предстраховую экспертизу. Специфика рынка накладывает определенные сложности в этом отношении, основные из которых – определение самого риска и степени ответственности. Как, например, прогнозировать отказ клиента от сделки или затягивание срока оформления документов по причине сбоя в деятельности административных органов? Необходим тут, отмечают страховщики, взвешенный подход к принятию рисков на страхование. В противном случае такое страхование будет для самого страховщика высокорисковым и даже может стать убыточным.

– Для оценки степени риска страховой компании необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов не только страхового дела, договорного права, но и службу безопасности страховой компании. Это длительная и дорогостоящая работа по сбору и анализу разносторонней информации, – говорит Юрий Шатов. – Одной из очевидных причин, заставляющих страховщиков с большой осторожностью идти на страхование этих рисков, является слишком высокая степень вероятности наступления страхового случая по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств контрагентом предприятия или изменения условий предпринимательской деятельности страхователя по независящим от него причинам. Страхование не может быть альтернативой другим мерам, направленным на снижение степени риска. Еще одна опасность кроется в нетиповых правилах страхования, несоответствующих международным стандартам, которые не позволяют перестраховывать риски на международном перестраховочном рынке.

Тем не менее, по некоторым оценкам, спрос на этот вид страхования в целом превышает предложение, и это несмотря на то, что само страхование финансовых рисков является достаточно дорогим – от 1 до 5%. Но слабая информированность потенциальных клиентов о возможностях такого страхования и, как следствие, зачастую их неготовность воспользоваться снижает интерес. Как отмечают страховщики, чаще всего клиенты просят застраховать финансовые риски компании в общем и не могут точно сформулировать, какие риски они хотят включить в покрытие.

– Часто компании-клиенты, страхуя свои предпринимательские риски, не понимают специфики этого вида страхования. Например, наибольшее количество заключенных договоров приходится на такой вид страхования, как страхование рисков, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств, – рассказывает Анна ОВЧИННИКОВА, начальник отдела методологии и андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Страховой продукт в данном случае называется «страхованием торговых кредитов» и предусматривает защиту предприятия от рисков неплатежей по поставленным товарам. Целевая аудитория данного страхования – это средние и крупные предприятия, которые реализуют товары и услуги на территории Российской Федерации на условиях отсрочки платежа. И многие компании, работающие таким образом на рынках, считают, что страховое возмещение должно выплачиваться сразу, как только наступит просрочка платежа по контракту. Но страховщик не является фирмой, обеспечивающей платежи в любом случае, а страхование не заменяет собой внутренние процедуры оценки и контроля дебиторской задолженности, оно служит в основном защитой от непредвиденных обстоятельств. Поэтому мы не всегда идем на подобные сделки. На страхование могут не приниматься фирмы, которые не имеют практического опыта торговли на условиях отсрочки платежа, так как в этом случае очень сложно оценить риски.

Особенность страхования торговых кредитов заключается в обеспечении массовости данного страхования – на страхование должны заявляться все сделки страхователя, весь торговый оборот с отсрочкой платежа. Здесь зачастую возникает некий конфликт интересов – страхователь очень часто хочет застраховаться именно в отношении неблагонадежных контрагентов или сделок, а страховщик, как правило, такие единичные сделки на страхование не берет, так как он управляет данными рисками только тогда, когда они имеют массовый характер, – поясняет Анна Овчинникова.

По завоеванным позициям

Среди проблем развивающегося рынка страховщики отмечают и несовершенство законодательства, сказывающееся на практике страхования финансовых и предпринимательских рисков.

– Первая проблема, которая появляется при урегулировании убытка по финансовым (предпринимательским) рискам, заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует понятие перерыва в производственной деятельности, – говорит Юрий Шатов. – В то же время есть понятие упущенной выгоды, которое подразумевает прибыль, не полученную предприятием вследствие внешних или внутренних причин, которые вызвали уменьшение объема производства. Кроме того, применяется понятие предпринимательского риска – риска убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риска неполучения ожидаемых доходов. Основное же различие данных понятий обнаруживается только в момент осуществления расчета недополученной прибыли от перерыва в производстве. Опыт показывает, что доказать в суде свою упущенную выгоду весьма проблематично.

При том, что рынок страхования финансовых и предпринимательских рисков находится только в стадии становления, отдельные виды страхования, например, в таких сегментах, как банки, торговля, сельхозпроизводство, по оценкам специалистов, уже заметно развиты, другие – только завоевывают позиции. То же титульное страхование, которым в США и Канаде охвачено 90% сделок с объектами недвижимости, в России составляет считаные проценты при гораздо более высоких рисках. Учитывая динамику роста совокупного уставного капитала российских страховых компаний и растущий спрос, эксперты предполагают увеличение емкости рынка в ближайшие годы, которая сможет расти и за счет менее развитых сегментов этого рынка.

– Страховщикам сейчас для соответствия росту объемов рынка необходимо увеличивать капитал, укреплять финансовую устойчивость, проводить реорганизацию бизнес-процессов, создавать систему риск-менеджмента, – считает Юрий Шатов. – Увеличение сборов в значительной степени обострит проблему нехватки страховых емкостей, и, если капитализация страхового рынка не будет увеличена, развивать его мы не сможем, так как всё перестрахование уйдет за рубеж. На страховых рынках Европы и США страхование финансовых рисков – один из самых значительных сегментов с многомиллиардными объемами. Можно ожидать, что после вступления России в ВТО российским страховщикам в этом сегменте придется конкурировать с западными. Это ставит перед российскими компаниями задачу быть не менее эффективными, чем развитые западные страховщики.