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АТБ: стабильный рост объемов кредитования
АТБ продолжает наращивать объемы кредитования как физических, так и юридических лиц. Объемы коммерческого кредитования за первую половину 2011г. увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. За первые 6 месяцев 2011 года АТБ предоставил бизнесу 9,6 млрд рублей (4,6 млрд рублей за аналогичный период 2010 года).
Клиенты ценят в АТБ такие условия, как оперативность принятия решений, прозрачное ценообразование, гибкие и удобные условия кредитования. Банк предоставляет кредиты сроком до 5 лет, с процентной ставкой от 9%. Суммы финансирования зависят исключительно от возможностей клиентов по освоению ресурсов.
Досье «ДК»
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории. Региональная сеть АТБ включает более 186 отделений в 78 населенных пунктах 15 регионов страны.
В августе выросли объемы кредитного портфеля физических лиц. Он превысил отметку в 20 млрд рублей. В рэнкинге журнала «Банковское обозрение» из ТОП-100 российских банков, наиболее активно наращивающих портфели физлиц, «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО) занял 16-е место. Рост кредитного портфеля физлиц за последние полтора года составил 270%.
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