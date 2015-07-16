Первый на Дальнем Востоке онлайн-шоурум Сбербанка открылся в Хабаровске

В офисе Сбербанка «Пушкинский» в Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке Онлайн-шоурум. Здесь с помощью установленных на стенде телефонов клиенты смогут протестировать и установить на свои телефоны мобильное приложение Сбербанка для всех платформ: iOS, Android и Windows Phone.

«Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» - удобное, устанавливается бесплатно и позволяет практически полностью исключить необходимость похода в банк, но клиенты не торопятся им обзаводиться в силу ряда причин, в числе которых — опасения по поводу безопасности и недостаток времени, — прокомментировал Станислав СВАТКО, начальник отдела «Банк XXI» Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». — Посетив шоурум, наши клиенты смогут на практике почувствовать, насколько удобно иметь «банк в кармане». Любой пользователь найдет здесь демонстрационную модель для своей системы и сможет попробовать ее в действии. А консультанты охотно объяснят правила безопасности, расскажут об элементах защиты и прямо здесь помогут установить приложение».

Функционал мобильных приложений существенно расширился в последней версии «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи платформы Android имеют те же возможности, что и пользователи других систем, а также встроенный в приложение бесплатный антивирус, который защищает весь телефон в целом.

Мобильная версия онлайн-банкинга Сбербанка позволяет клиентам совершать практически все необходимые банковские операции самостоятельно. Переводы между собственными счетами и в адрес других клиентов Сбербанка, оплата коммунальных услуг и мобильного телефона, история операций по карте или банковскому счету, пополнение электронного кошелька, платежи по кредитам, количество бонусов «Спасибо от Сбербанка» – все это теперь можно сделать в режиме онлайн, используя только свой мобильный телефон, либо планшет. Особой популярностью у клиентов пользуется сервис «Анализ личных финансов», который позволяет полностью контролировать расходы по банковским картам, а также дает возможность создать финансовую цель в мобильном телефоне и стремиться к ее исполнению. Другая востребованная функция - через приложение клиенты могут посмотреть на карте расположение ближайших офисов и банкоматов, а также узнать режим их работы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.