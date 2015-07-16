Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первый на Дальнем Востоке онлайн-шоурум Сбербанка открылся в Хабаровске
В офисе Сбербанка «Пушкинский» в Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке Онлайн-шоурум. Здесь с помощью установленных на стенде телефонов клиенты смогут протестировать и установить на свои телефоны мобильное приложение Сбербанка для всех платформ: iOS, Android и Windows Phone.
«Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» - удобное, устанавливается бесплатно и позволяет практически полностью исключить необходимость похода в банк, но клиенты не торопятся им обзаводиться в силу ряда причин, в числе которых — опасения по поводу безопасности и недостаток времени, — прокомментировал Станислав СВАТКО, начальник отдела «Банк XXI» Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». — Посетив шоурум, наши клиенты смогут на практике почувствовать, насколько удобно иметь «банк в кармане». Любой пользователь найдет здесь демонстрационную модель для своей системы и сможет попробовать ее в действии. А консультанты охотно объяснят правила безопасности, расскажут об элементах защиты и прямо здесь помогут установить приложение».
Функционал мобильных приложений существенно расширился в последней версии «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи платформы Android имеют те же возможности, что и пользователи других систем, а также встроенный в приложение бесплатный антивирус, который защищает весь телефон в целом.
Мобильная версия онлайн-банкинга Сбербанка позволяет клиентам совершать практически все необходимые банковские операции самостоятельно. Переводы между собственными счетами и в адрес других клиентов Сбербанка, оплата коммунальных услуг и мобильного телефона, история операций по карте или банковскому счету, пополнение электронного кошелька, платежи по кредитам, количество бонусов «Спасибо от Сбербанка» – все это теперь можно сделать в режиме онлайн, используя только свой мобильный телефон, либо планшет. Особой популярностью у клиентов пользуется сервис «Анализ личных финансов», который позволяет полностью контролировать расходы по банковским картам, а также дает возможность создать финансовую цель в мобильном телефоне и стремиться к ее исполнению. Другая востребованная функция - через приложение клиенты могут посмотреть на карте расположение ближайших офисов и банкоматов, а также узнать режим их работы.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством