Если завтра дефолт

Что будет, когда США откажутся платить по долгам

Президент США Барак ОБАМА в интервью телекомпании CBS сообщил, что в случае объявления дефолта в США в начале августа правительство не может гарантировать выплату пенсий американцам. "У нас попросту может не хватить денег в казне", - заявил американский лидер.

Ранее министр финансов США Тим Гайтнер заявил, что уже 2 августа США объявят дефолт, если республиканцы не позволят увеличить потолок госдолга, который уже превысил $17 трлн. В случае ухудшения ситуации США грозит повторение экономического кризиса 1930-х гг. Неспособность республиканцев и демократов договориться о повышении потолка госдолга понятна - идет предвыборная гонка, и у оппонентов Барака Обамы слишком силен соблазн посадить его в экономическую лужу.

В настоящее время США занимают по $125 млрд ежемесячно. Администрация Б.Обамы хочет поднять потолок госдолга на $2 трлн, что позволит стране продержаться на свежих займах до конца выборов 2012г.

Многие задаются вопросом: что же будет, если политики все-таки дотянут крупнейшую экономику мира до технического дефолта? Немногочисленные оптимисты верят, что ничего страшного не произойдет. Однако большинство экспертов строят самые мрачные прогнозы – от повторной рецессии до нового витка глобального экономического кризиса. В администрации Б.Обамы опасаются, что паника инвесторов в связи с дефолтом 2 августа приведет к последствиям, которые с легкостью переплюнут эффект от крушения Lehman Brothers образца 2008 г. Это может поставить крест на политической карьере Б.Обамы, однако остановка платежей грозит всей американской (и не только американской) финансовой системе.

Первый прямой эффект от технического дефолта - процентные ставки резко скакнут вверх, что усугубит обслуживание и без того гигантского внешнего долга США. Пока инвесторы верят, что конгресс решит дело миром и доходность по 10-летним бумагам находится на уровне 3,09%. Однако этот показатель будет увеличиваться в арифметической прогрессии ежедневно. Крупнейшие иностранные инвесторы перестанут давать в долг. Китай и другие крупные держатели уже сейчас приостановили покупки гособлигаций, опасаясь дефолта. После шока инвесторы, скорее всего, начнут избавляться от всех американских активов, стоимость акций под залогом кредитов может упасть до уровня, не обеспечивающего займ. Для простых американцев взлетят процентные ставки по ипотеке и кредитам, что надолго свяжет потребительскую активность. Худшего сценария для страны, где на потребительские расходы приходится до двух третей ВВП, а жилищный рынок до сих пор лежит в коме после шока 2008 г., и придумать нельзя.

Ну а мы, россияне, с долларами на руках или валютой в резервах ЦБР? Российские международные резервы, по данным на конец мая, примерно на 41% состоят из активов в евро (чуть меньше, чем в долларах США), гособлигаций США немного. Однако премьер Владимир ПУТИН на прошлой неделе провел несколько часов с учеными-экономистами Российской академии наук (РАН). Из беседы СМИ донесли только одну цитату премьера: «Мы, слава Богу или по несчастью, не можем печатать резервные валюты. А они что творят? Хулиганят просто, станок включают и разбрасывают на весь мир, решая свои первоочередные задачи». Из других источников стало известно, что в качестве одного из вариантов восстановления российской экономики ученые предложили послевоенный европейский: включить станок и напечатать нужное для реального сектора количество длинных и дешевых денег.

А тем временем доллар дешевеет, золото уже подорожало до рекордных максимумов, а цены на нефть на мировых рынках пошли вниз.

Однако первый зампред ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ твердит: «Дефолта не будет!» и рекомендует держателям американской валюты: «Возможен некоторый скачок курсовых соотношений, но те люди, которые, узнав об этом, начнут срочно избавляться от своих активов в долларах и входить в активы в евро или в иене, проиграют». По мнению Улюкаева, неквалифицированные инвесторы должны придерживаться простого правила — «не суетиться и не менять структуру своего портфеля, прочитав в газете или услышав новость такого рода».

Досье «ЗР»: С 1838 г. в США произошло четыре дефолта, считают эксперты. Последний, четвертый, случился 20 лет назад, когда в понедельник 15 августа 1971 г. президент Никсон объявил, что с данного момента Соединенные Штаты прекращают конвертировать находящиеся в обращении за рубежом доллары в золото, произведя тем самым односторонний пересмотр международной денежной системы, существовавшей уже 25 лет.