«Ударная тройка» Дальневосточного банка

Для малого и среднего бизнеса Дальневосточный банк проводит акцию по кредитам «Ударная тройка». В рамках акции предлагаются три новых кредита: «Начать просто!», «Для своих!» и «Летний».

Беззалоговый кредит «Начать просто!» предназначен для предпринимателей, не имеющих опыта кредитования в банках. Оформившим этот кредит открытие и шесть месяцев обслуживания расчетного счета – бесплатно. Беззалоговый кредит «Для своих!» выдается только клиентам, обслуживающимся в банке. Он предусматривает самую низкую процентную ставку среди других беззалоговых кредитов банка. Кредит «Летний» рассчитан на бизнес с сезонным характером. Заемщик может отложить погашение основного долга до трех месяцев.

– Акция «Ударная тройка» необычна для Дальневосточного банка, – отмечает начальник департамента розничного бизнеса ДВБ Сергей МИХАЙЛЮКОВ, – впервые в рамках одной акции предлагаются три разных кредита, предназначенные для различных сегментов бизнеса. Данное предложение действует до 31 августа 2011 года во всех городах присутствия ОАО «Дальневосточный банк».