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Альфа-Банк предлагает оплатить телефон и Интернет с помощью SMS
16 Июля 2011, 00:02 | Дальний Восток
Новая услуга для клиентов Альфа-Банка – оплата связи и других сервисов с помощью мобильного телефона – очень проста и удобна. Достаточно отправить SMS на специальный номер, и средства в счет платежа спишутся со счета в банке. При этом не требуется подключения к Интернету, дополнительного ПО на телефоне.
Комиссия за платежи взиматься не будет – сервис предоставляется в рамках услуги «Альфа-Чек». Возможно проведение 5 подобных операций в сутки. Минимальная сумма платежа – 50 рублей, максимальная – 500 рублей. Актуальный список организаций – получателей платежей можно посмотреть на сайте Альфа-Банка в разделе «Альфа-Чек».
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