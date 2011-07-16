Альфа-Банк предлагает оплатить телефон и Интернет с помощью SMS

Новая услуга для клиентов Альфа-Банка – оплата связи и других сервисов с помощью мобильного телефона – очень проста и удобна. Достаточно отправить SMS на специальный номер, и средства в счет платежа спишутся со счета в банке. При этом не требуется подключения к Интернету, дополнительного ПО на телефоне.

Комиссия за платежи взиматься не будет – сервис предоставляется в рамках услуги «Альфа-Чек». Возможно проведение 5 подобных операций в сутки. Минимальная сумма платежа – 50 рублей, максимальная – 500 рублей. Актуальный список организаций – получателей платежей можно посмотреть на сайте Альфа-Банка в разделе «Альфа-Чек».