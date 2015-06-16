www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

ВТБ в Магадане возглавил Денис Бузыкин

16 Июня 2015, 10:34 | Дальний Восток
Операционный офис банка ВТБ в Магадане возглавил Денис Бузыкин, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка. 
 
«Перед новым руководителям стоят задачи развития отношений с региональными клиентами, в первую очередь с недропользователями Магаданской области, а также повышения эффективности работы. Уверен, что мы укрепили нашу команду профессиональным менеджером», - прокомментировал назначение управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ Евгений Орлов.
 
Досье "Золотого Рога": Денис Бузыкин начал свою профессиональную карьеру в ВТБ. Опыт работы в банковской сфере - более двенадцати лет, из них пять лет на руководящих позициях в подразделениях региональных и федеральных банков. 
 
По итогам 5 месяцев 2015 года кредитно-документарный портфель ВТБ в Магадане составил 3 млрд рублей, в том числе кредиты предприятиям среднего бизнеса - 1,3 млрд рублей. Отрасль золотодобычи формирует 34% кредитно-документарного портфеля банка в Магаданской области. ВТБ предлагает особые условия обслуживания недропользователям, предоставляя сезонное финансирование по льготной ставке. 
 
Досье "Золотого Рога": ОАО Банк ВТБ, его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 190,8 млрд рублей) и средствам клиентов (5 669,4 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала. 
 
Автор:
Теги: ВТБ  кадры назначения 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru