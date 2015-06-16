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ВТБ в Магадане возглавил Денис Бузыкин
16 Июня 2015, 10:34 | Дальний Восток
Операционный офис банка ВТБ в Магадане возглавил Денис Бузыкин, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.
«Перед новым руководителям стоят задачи развития отношений с региональными клиентами, в первую очередь с недропользователями Магаданской области, а также повышения эффективности работы. Уверен, что мы укрепили нашу команду профессиональным менеджером», - прокомментировал назначение управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ Евгений Орлов.
Досье "Золотого Рога": Денис Бузыкин начал свою профессиональную карьеру в ВТБ. Опыт работы в банковской сфере - более двенадцати лет, из них пять лет на руководящих позициях в подразделениях региональных и федеральных банков.
По итогам 5 месяцев 2015 года кредитно-документарный портфель ВТБ в Магадане составил 3 млрд рублей, в том числе кредиты предприятиям среднего бизнеса - 1,3 млрд рублей. Отрасль золотодобычи формирует 34% кредитно-документарного портфеля банка в Магаданской области. ВТБ предлагает особые условия обслуживания недропользователям, предоставляя сезонное финансирование по льготной ставке.
Досье "Золотого Рога": ОАО Банк ВТБ, его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 190,8 млрд рублей) и средствам клиентов (5 669,4 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала.
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Теги: ВТБ кадры назначения
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