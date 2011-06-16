Инвестиции в счастливую жизнь

Вопрос «Как вы инвестируете лишние деньги?» всегда застает меня врасплох...

Во-первых, говорят, лишних денег не бывает. Спросите у любого, даже самого завалящего олигарха или перелистайте «Капитал». Во-вторых, почему-то вопрос инвестирования больше всего интересует граждан, у которых даже нелишних денег от зарплаты до аванса еле хватает. Ну и, в-третьих, горжусь тем, что этот вопрос задают именно мне. Значит, вопреки экспертным заключениям тещи, я все-таки выгляжу как человек, понимающий что-то в финансовой сфере.

Спешу поделиться своими сугубо любительскими разработками в такой сложной и не однозначной сфере, как инвестиции. Начнем с ярких и колоритных примеров в области инвестиционной политики!

Одна американская бабулька вела полубомжеватый образ жизни. Собирала пустые банки и бутылки, кое-как перебивалась с пиццы на колу. Добросердечные соседи ее жалели, давали донашивать старые вещи и доедать просроченные продукты. Померла старушка тихо и без почестей. И тут грянула сенсация! Почти американская мечта! Оказалось, что старушенция только прикидывалась нищей тихонею. А на самом деле оказалась настоящей «бизнесгрендмазой», тайной воротилой Уолл-стрита, за душой которой в разных финансовых инструментах было более 20 миллионов долларов! Причем активнее всего она работала с рисковыми и малоликвидными акциями (не всякий суперпрофи полезет в эти джунгли!). Могла за неделю, не меняя сиротского выражения лица, потерять «мильон», за полторы столько же заработать. В общем, финансовая акула высочайшего класса, которой наши распиловочные финансисты-прилипалы в подметки не годятся! Данный пример с нищей-олигархиней принято приводить в качестве иллюстрации к психиатрическим аномалиям. Мне же старушка вполне симпатична. Она получала удовольствие от игры на фондовом рынке и, как истинный философ, плевать хотела на прочие мирские радости!

Другого игрока, только отечественного, знаю лично. В отличие от старушки, он прекрасно одет и обут. В самое дорогое. Ездит на распоследнем «мерсе» с шофером при галстуке. И вроде бы все у него хорошо, за исключением постоянного нервного тика. А все потому, что, как и у американской старушки, у него тоже за душой 20 млн зеленых. Только со знаком минус. Нет, не подумайте, что он какой-нибудь банковско-кредитный альфонс. Зарабатывает много и с удовольствием, не всегда, правда, умом… вовремя и удачно пристроился к мощной, хоть и неустойчивой бюджетной вертикали. И, чувствуя шаткое свое положение, каждую нажитую копейку вкладывает в себя, а вернее в понты! Куршавели там всякие, яхты, гулять так гулять, один раз живем… И все бы ничего, если бы не регулярно случающиеся в России кризисы. Это они, а также дичайшая нестыковка между возможностями и потребностями загнали любимца всех российских гламурных дам в многомиллионный минус. А также гипердепрессивное состояние, за которое уже не берутся самые дорогие зарубежные психиатры.

Вот ведь два полюса: абсолютно счастливая старушка, которую все жалели, и задерганный, даже смеющийся каким-то странным суицидальным смехом бизнес-красавчик, отчего-то у большинства вызывающий чувство черной зависти. Так бы и жил я с этими яркими примерами, пытаясь понять, где же тут золотая середина. Пока не встретил одного веселого пенсионера, который когда-то достаточно успешно занимался бизнесом, а теперь не менее увлеченно ухаживает за большим садом и тремя внучками. У него в принципе все есть… и машина, и квартира, и дача, и даже большая надувная лодка с мотором! Но все это не ВИП-класса, а самое-самое обычное. Ну, как у меня и у многих других, не надеющихся на государство граждан. Еще пенсионер не отказывает себе и близким в мелких радостях. Регулярно ходят в бассейн, ездят на рыбалку и на египетское взморье. Тоже без особого пафоса и бизнес-класса. Каково же было мое удивление, когда я совершенно случайно узнал, что мой новый товарищ весьма состоятелен. Ну… почти, как та нищая американская старушка. После ухода из активного бизнеса он разложил капиталы в несколько корзинок: управляющие компании, ПИФы, депозиты и недвижимость. За доходностью не гонится, дорожит стабильностью. При этом заправляет свою старенькую «Нексию» на той же заправке, что и я (там на рупь дешевле!), носит в кармане старенький сотовый с самым льготным тарифом, а на руке кварцевые часики за 500 рублей. А еще он искренне полагает, что капитал (даже большой!) не должен менять привычки и характер человека. Кстати, в развитых, а следовательно, перебесившихся в финансовой сфере странах большинство успешных людей живет именно так. Без крайностей. Инвестируя в спокойную жизнь и детей с внуками. Чего и вам советую!

Андрей ТУМАНОВ, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», экономист-любитель.