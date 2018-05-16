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Основные владельцы Азиатско-Тихоокеанского банка принудительно расстались с частью акций
По указанию ЦБ РФ
Крупнейшие акционеры попавшего под санацию «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) в соответствии с предписанием ЦБ РФ снизили доли в кредитной организации до 10% голосующих акций каждый.
В том числе шведская East Capital сократила свою долю с 17,91% до 10%, «ППФИН Регион» (контролируется Андреем ВДОВИНЫМ, Питером ХАМБРО и Алексеем МАСЛОВСКИМ) - с 59,17% до 8,24%.
Сокращение доли этих акционеров привело к пропорциональному увеличению права голоса у других собственников санируемого банка. Так, Международная финансовая корпорация (IFC) стала контролировать 25,38% голосов АТБ вместо 6,71% ранее.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», летом 2017 года г-да Вдовин, Хамбро и Масловский передали часть своих акций АТБ Максиму ЧЕРНАВИНУ, который на данный момент через офшор Shelmer Holding контролирует 31,8% банка.
В апреле ЦБ РФ сначала ограничил АТБ прием вкладов, а затем объявил о санации. Совладелец банка Андрей Вдовин формально уже находится под арестом по двум эпизодам мошенничества.
По версии следствия, финансист причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Пикантность ситуации в том, что г-н Вдовин в настоящее время находится за границей и вряд вернется в Россию.
ЦБ объявил о санации АТБ, входящего в топ-100 крупнейших банков в РФ, с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания ФКБС», мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Пока ЦБ будет заниматься санацией АТБ самостоятельно. Это связано с тем, что регулятору не удалось найти инвестора для оздоровления кредитного учреждения.
Регулятор объясняет работу по сохранению АТБ значимостью для Сибири и Дальнего Востока и диверсифицированной моделью бизнеса.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Известия, https://iz.ru/
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