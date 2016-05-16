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Сбербанк лидирует в кредитовании малого бизнеса на Дальнем Востоке
На сегодня в Сбербанке обслуживаются более 70 тысяч дальневосточных предприятий малого бизнеса, что составляет практически 35% рынка, собщает Деловая газета "Золотой Рог" соссылкой на пресс-службу банка.
Объем кредитов, выданных банком малым предпринимателям региона, с начала года составил более 1 млрд рублей.
Большое количество кредитных программ для малого и микро бизнеса, которые предлагает сегодня Сбербанк, позволяет предпринимателям края найти оптимальные для себя условия финансирования.
«Бизнес-проект» – новый кредитный продукт для малого предпринимательства, позволяет клиентам банка получить финансирование на развитие новых направлений бизнеса. При расчете кредитоспособности Сбербанк учитывает будущие доходы клиента от реализации проекта. Кредит предоставляется на суммы от 2,5 млн до 200 млн рублей на срок до 10 лет.
Кредит «Экспресс-ипотека» на приобретение коммерческой или жилой недвижимости отличается оптимальной ставкой, а объект недвижимости можно оформить на юридическое или частное лицо. Кредит предусматривает долгосрочное финансирование с удобным графиком погашения. В залог банк принимает приобретаемый объект, поэтому не нужно будет тратить время на поиск дополнительного обеспечения.
Кредит «Экспресс под залог» для финансирования бизнеса не требует подтверждения целевого назначения кредита. Для клиентов Дальневосточного Сбербанка это реальная возможность оперативно решать текущие задачи бизнеса с минимальными финансовыми издержками, небольшим пакетом документов и за короткий срок.
Кредит «Бизнес-Контракт» - это программа для бизнеса, которому необходимо получить средства на финансирование и возмещение ранее понесенных затрат на исполнение государственных и муниципальных контрактов, под залог прав требования по контракту. Это избавляет предприятия от необходимости предоставлять имущественный залог. Для работы с такими контрактами банк также предоставляет банковские гарантии без залога, срок оформления которых составляет не более трех дней. Особенно важно, что широкий перечень гарантий, которые предоставляет бизнесу Сбербанк, способен удовлетворить практически любые цели.
Также Сбербанк предлагает кредиты на приобретение автотранспорта по обычным и лизинговым программам, оборудования, недвижимости, пополнения внеоборотных активов. У малого бизнеса всегда есть возможность рефинансировать кредит другого банка под более низкую процентную ставку.
«Мы хотим вместе с предпринимателями развивать наш регион, наполнять его новыми и интересными проектами. Сбербанк предлагает удобные и лояльные программы кредитования, но этим помощь бизнесу не ограничивается – мы реализуем уникальные сервисы, направленные на развитие и повышение эффективности их бизнеса. Уже на этапе бизнес-планирования банковские специалисты просчитывают риски, подсказывают, что можно доработать. В Центрах развития бизнеса Сбербанка наши клиенты могут получить набор бесплатных услуг от партнеров банка, посещать различные обучающие семинары и тренинги», - подчеркнула Ирина Леонова, директор Управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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