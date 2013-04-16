Исторический капитал ВТБ

В марте 2013 года исполнилось 20 лет с момента образования хабаровского филиала ВТБ. История его развития - это классический путь достижения результатов через преодоление начальных проблем, формирующих особый корпоративный дух и творческий настрой коллектива.

Все начиналось задолго до 1993 года. Еще в 1979 году в Хабаровске было открыто отделение Внешторгбанка СССР, которое в 1988 году был преобразовано в Хабаровское краевое управление Внешэкономбанка страны.

- У Внешэкономбанка было всего 6 филиалов в России, в том числе два на Дальнем Востоке - один в Хабаровске и один в Находке, - вспоминает ставшая в 1988 году руководителем краевого управления Галина БУРАЯ.

А потом страна вступила в эпоху глобальных перемен.

Внешэкономбанк разваливался, что не замедлило сказаться на его хабаровском отделении. Состояние упадка и неуверенности в завтрашнем дне, вместе с бурным ростом числа частных региональных коммерческих банков, привели к серьезным кадровым потерям. В начале 1993 года почти всех квалифицированных сотрудников переманили на работу появившиеся конкуренты. Пришли с предложением бросить отделение государственного банка и к его управляющему. Но ее ответ был парадоксальным:

- У нас все так сложно, такой долг образовался, что я не могу бросить все это.

В отделении осталось 6 специалистов, руководитель и главный бухгалтер Татьяна ШУМИЛИНА. Галина Бурая посылает телеграмму в Москву с объяснением ситуации и с просьбой набрать людей. Там молчат. Она на свой страх и риск начинает набор. Но, мало того что всех специалистов разобрали коммерческие банки, все знали, что Внешэкономбанк умирает, и было мало желающих входить на, как казалось, тонущий корабль. Новых сотрудников пришлось набирать практически с улицы, опираясь только на профессиональное и, наверное, женское чутье руководителя, которая решала, кто имеет перспективы быстро постичь премудрости банковского дела, а кто нет. Кстати, в это время «с улицы», без опыта и знаний, но с большим интересом к делу, пришел в банк и Вячеслав ВОРОБЬЕВ, позже сменивший Галину Алексеевну на посту управляющего.

- Остались мы с новым народом, с долгами, разбалансировками и всем на свете, - рассказывает Галина Бурая. - Но в конечном итоге мы выстояли, много погасили взаимными расчетами. А затем пришел приказ: с 1 марта 1993 года мы стали филиалом Внешторгбанка РФ. Банк давал деньги на выдачу кредитов, которые мы с успехом размещали и возвращали. Все стало восстанавливаться, мы встали на ноги.

В 1995 году банк купил помещение на улице Московской, и филиал переехал туда из тесного здания, находящегося на улице Ким-ю-Чена в Хабаровске. После этого филиалу дали больше полномочий, увеличились объемы кредитования, стали появляться новые клиенты.

- Я хочу сказать, что дух во Внешторгбанке, и в нашем филиале в частности, был такой: клиент - это самое важное во всей работе. Мы их не «облизывали», а учили. Потому что никто тогда толком не понимал, как управлять деньгами. Мы помогали анализировать ситуацию, готовить документы. И они после приходили, чтобы сказать спасибо, и мы радовались, что у них все получается, - говорит Галина Алексеевна.

В 1996 году Галина Бурая возглавила главное управление Банка России по Хабаровскому краю. А филиал возглавил Вячеслав Воробьев, ставший за время работы в банке высококлассным специалистом, руководителем, обладающим новыми подходами к развитию банковского дела.

- Реальным бизнес-прорывом был 1998 год, - вспоминает работающий в филиале с 1995 года его нынешний управляющий Евгений ОРЛОВ. - Работа кипела так, что пришлось поставить дополнительные столы и всем открывать счета новым клиентам.

Дефолт и крах рубля, расшатавшие банковскую систему, заставили многих руководителей дальневосточных предприятий искать надежности в отношениях с банком. История хабаровского филиала ВТБ, государственный контроль над его активами привлекли большое число новых клиентов.

- В 1998 году у нас поменялась и система работы с клиентами. Основные усилия были направлены на расширение контактов, на увеличение предложения продуктов, - погружается в прошлое Евгений Орлов. - Многое тогда приходилось делать с ноля. Тогда ведь толком никто не знал, как давать деньги, чтобы минимизировать риски не за счет высокой маржи. Мы, например, занимались золотодобывающими предприятиями. И попросили руководителя одной из артелей популярно объяснить, как работают предприятия, сколько нужно добыть золота в граммах, сколько должно быть его содержание на кубометр, на тонну, чтобы добыча оказалась прибыльной. Благодаря этому мы научились простым вещам: считать, кому в отрасли можно давать деньги, а кому нельзя.

Стоит только добавить, что разработанная на основе этого опыта «Золотая программа», определяющая стандартные рамки и правила кредитования предприятий золотодобычи, была высоко оценена руководством ВТБ и впоследствии на ее основе была создана общебанковская программа кредитования недропользователей.

Не остались незамеченными руководством ВТБ и таланты управляющего хабаровским филиалом Вячеслава Воробьева, которому в 2001 году предложили возглавить всю региональную сеть ВТБ. Преемственность обеспечил Владимир ВОЕЙКОВ, занимавший при Воробьеве должность заместителя. Все двухтысячные годы филиал был одним из лучших подразделений в сети ВТБ, оставаясь на передовой банковских инноваций и технологий. В 2007 году Владимир Воейков также был переведен в Москву для работы в управленческих структурах ВТБ. Управляющим филиалом стал Евгений Орлов, с которым и связан современный этап развития, отмеченный многими достижениями. Стоит только отметить, что при планировании реформы сети ВТБ хабаровский филиал был выбран в качестве базового на Дальнем Востоке, по итогам 2012 года его кредитно-документарный портфель пробил планку в $1 млрд.

История филиала - не менее ценный ресурс, чем объемы кредитования и транзакций. Никакой бизнес-процесс не заставит сотрудников гордиться местом своей работы, дорожить корпоративным духом, стараться соответствовать высоким профессиональным и человеческим нормам, сформированным десятилетиями прежних трудов. К историческому капиталу в филиале относятся бережно, сохраняя его в живой памяти специалистов, на неформальные встречи с которыми приходят бывшие руководители, где вспоминают о своей личной истории в ВТБ работающие сотрудники филиала.

Александр НИКОЛАЕВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.