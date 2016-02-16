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Сбербанк запустил весеннюю акцию по потребительским кредитам
Сбербанк запустил акцию с фиксированными процентными ставками по потребительским кредитам, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках акции по продуктам «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» в зависимости от категории клиента предлагаются фиксированные процентные ставки в рублях: 15,9% или 20,9% годовых, условия действуют для кредитов на срок до 2 лет и сумму свыше 300 000 рублей.
«Сегодня Сбербанк запустил специальную акцию по потребительским кредитам, приуроченную ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Оформление кредита по сниженной процентной ставке позволит клиентам порадовать своих близких желанными подарками», – комментирует директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Акция действует до 17 апреля 2016 года (включительно).
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
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Ставка привлекательна. Интересно, а какова она была до снижения?