Рост всех платежей Дальневосточного Сбербанка в 2014 году составил 29%

Если в 2013 году банк обрабатывал 197,4 тыс. платежей в день, то в 2014 году объем операций вырос до 255,4 тыс. Доля клиентов, считающих платежи Сбербанка удобными и выгодными, выросла до 66%, сообщила Заместитель Председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Ольга ДОЛГОВА на брифинге для представителей СМИ.

В 2014 году Сбербанк стал лидером на рынке платежей за сотовую связь, несмотря на то, что еще три года назад доля на рынке платежей за сотовую связь была около 3%. В 2013 году дальневосточники совершали 112,5 тыс. платежей в день, в 2014 – уже 155,7.

Особой популярностью среди жителей Дальнего Востока пользуется услуга Автоплатеж. Ежемесячно Дальневосточный Сбербанк обрабатывает более 150 тыс. Автоплатежей ЖКХ. Услуга реализована для подключения по 1 042 поставщикам услуг, в их числе самые крупные получатели платежей – ДГК, ДЭК, Ростелеком. Ежемесячно через банк проходит более 1,5 млн. Автоплатежей в пользу операторов сотовой связи.

«Банк планирует совершенствовать направление Автоплатежей: в первом квартале текущего года будет запущена услуга «Автопереводы», позволяющая оформить автоматическое регулярное списание средств между счетами физических лиц», - сообщила Ольга Долгова.

Сегодня Сбербанк активно развивает дистанционные каналы обслуживания для совершения платежей. Доля пользователей системы Сбербанк Онлайн (СБОЛ) выросла на 80%. В 2014 г. количество клиентов, активно использующих СБОЛ, составило более 691 тыс. В прошедшем году через систему Сбербанк Онлайн проведено 14,5 % от общего числа платежей в удаленных каналах обслуживания. Пользователи системы СБОЛ в минувшем году опробовали новые возможности системы: функцию «Календарь» в сервисе «Анализ личных финансов», оn-line сервисы по оплате бюджетных платежей, возможность самостоятельной регистрации в системе.

За прошедший год число пользователей SMS-сервиса банка выросло на 32,5%. К началу 2015 года 2,9 млн. клиентов дальневосточников подключили услугу Сбербанка «Мобильный банк». Функционал «Мобильного банка», доступ к которому обеспечивает любой мобильный телефон, очень обширен: это перевод денежных средств с карты на карту, оплата сотовой связи, моментальное информирование обо всех операциях по банковской карте, блокировка карты и многое другое.

В 2014г. количество активных пользователей мобильных приложений увеличилось в 2,5 раза и составило 153 тыс.

«Будущее мирового банкинга за дистанционным обслуживанием. Уже сейчас можно свободно расплачиваться через мобильные устройства, совершая платежи и переводы. – отметила Ольга Долгова. – Современный банк должен быть мобильным и умещаться в кармане клиента».

ZRPRESS.RU, Владивосток.