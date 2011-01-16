Вторая волна кризиса, или Финансовый серфинг

Все активнее обсуждается тема о том, что нас вот-вот накроет вторая волна кризиса. Это, безусловно, нервирует. Однако давайте искать в этом положительные стороны. Год назад в кризис мы вошли абсолютно не готовыми. Сейчас у нас есть шанс подготовиться и по максимуму обезопасить себя и свои деньги.

Накопления, большие или меньшие, обычно есть у всех. И вот эти деньги, условно "свободные", и подвергаются наибольшему риску в финансовых штормах. Современная финансовая система, между тем, предлагает немало способов сохранить свои накопления.

Самый массовый и старый способ: банковские вклады. Надежность сохранности - самая высокая. Однако доходность банковских депозитов сегодня составляет 12-15% и едва догоняет только официальную инфляцию (по итогам 2009 г. в Минэкономразвития обещают 12%), не говоря уж о реальной, которая оценивается в 2-2,5 раза выше.

Много было сказано и написано о ПИФах. Они так же оказались бессильны перед кризисом и по итогам прошлого года не только не показали никакой прибыли, но и ушли в минус. Сейчас ПИФы пока в росте. Но как смогут они пережить "вторую волну" - неизвестно.

Оба эти способа не требуют самостоятельного умения управлять деньгами: выбрал партнера, внес средства и расслабился. Но что будет на выходе - сказать сложно. Управлять своими деньгами можно и самостоятельно. Однако это требует постоянного внимания к своим средствам.

Речь идет о серьезных, профессиональных финансовых инструментах и работе на свободных финансовых рынках. Вкладывать свои средства можно, например, в акции крупных предприятий, но в преддверии "второй волны" и уже прошедших дефолтов ряда крупных компаний это может быть неверным решением. Имеет смысл работать с теми финансовыми инструментами, которые растут в короткие сроки.

О спекуляции валютами и "Форексе" слышали многие, так же, как и о рисках, поджидающих на этом пути. Гораздо меньше известно о фьючерсных контрактах на товары. Фьючерсные контракты - это заключение договора на поставку реального товара в будущем по цене сегодняшнего дня. Речь идет именно о фьючерсах на реальные товары - зерно, сахар, нефть. Товары всегда дорожают во времени. По истечении срока контракта цена товара возрастает (например, зимой стоит дороже, чем летом, и в этом году оно дороже, чем 3 года назад в это же время), а вот разницу в цене вы оставляете себе.

Однако для этого нужно научиться работать на реальном финансовом рынке. И тогда сохранение и приумножение ваших средств - только в ваших руках.