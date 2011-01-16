БКС пришла за деньгами приморцев

Инвестиционная компания "Брокеркредитсервис" (входит в группу компаний БКС), на прошлой неделе презентовавшая свой офис во Владивостоке, в течение года планирует занять порядка 30% рынка инвестиционных услуг Приморского края.

Открыть собственное подразделение в Приморье (несколько лет назад функции агента БКС во Владивостоке по договору выполняла инвестиционная компания "Тайгер Секьюритиз". - Прим. авт.), побудил рост спроса на инвестиционные услуги в регионе.

"Инвестиционная привлекательность Приморского края растет опережающими темпами, - объясняет причины прихода компании во Владивосток директор по региональному развитию ИК "Брокеркредитсервис" Алексей ЛИНКОВ. - В регионе формируются новые фонды, создаются венчурные фонды, идет масштабное привлечение и инвестирование денежных средств в экономику края. Дополнительным стимулом интенсивного развития Приморья является планируемое проведение саммита АТЭС. БКС намерена обеспечить растущие потребности инвесторов, предоставив им полный комплекс сервисов на фондовом рынке".

Директором офиса назначен Иван КИРИЕНКО, последние полтора года занимавший пост руководителя группы финансовых операций филиала банка ВТБ во Владивостоке.

"Компания намерена занять 35% в сегменте брокерского обслуживания и до 30% в сегменте доверительного управления и ПИФов", - сообщил на презентации офиса И.Кириенко.

БКС предлагает на Дальнем Востоке полный спектр услуг всей группы компаний для работы на фондовом и финансовом рынках, включающий брокерское обслуживание, доверительное управление (управление активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов), добровольное пенсионное обеспечение граждан и корпоративные пенсионные программы, финансовое консультирование, корпоративное финансирование, форекс.

"В настоящий момент большинство клиентов БКС в Приморье - это физические лица. Открывая офис во Владивостоке, мы намерены активно расширять клиентскую базу в регионе, в том числе за счет крупных корпоративных клиентов из числа предприятий и ниституциональных инвесторов края", - говорит И.Кириенко.

По его словам, в планах также открытие во Владивостоке офисов других компаний, входящих в группу БКС. Прежде всего "БКС Банк" и НПФ "Российский Пенсионный фонд".

Руководитель Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ДВФО Максим АНИСКЕВИЧ считает, что у БКС неплохие перспективы на местном рынке, особенно в продвижении НПФ.

В дальнейшем БКС планирует расширение региональной сети на Дальнем Востоке за счет открытия новых подразделений в Находке (Приморский край) и Хабаровске (Хабаровский край).

Эксперты считают планы БКС "завышенными", отмечая, что местный рынок уже с переменным успехом осваивают пришедшие ранее "Тройка-Диалог", "ФИНАМ" и "Кит-Финанс".

"Дальневосточный рынок пока не особенно конкурентен, количество активных инвесторов на нем самое низкое в сравнении с другими регионами России. При этом потенциал роста есть и значительный. Если БКС сумеет сделать оригинальное предложение, то его приход в Приморье будет оправдан", - считает генеральный директор ИК "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН.