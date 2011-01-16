Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
БКС пришла за деньгами приморцев
Инвестиционная компания "Брокеркредитсервис" (входит в группу компаний БКС), на прошлой неделе презентовавшая свой офис во Владивостоке, в течение года планирует занять порядка 30% рынка инвестиционных услуг Приморского края.
Открыть собственное подразделение в Приморье (несколько лет назад функции агента БКС во Владивостоке по договору выполняла инвестиционная компания "Тайгер Секьюритиз". - Прим. авт.), побудил рост спроса на инвестиционные услуги в регионе.
"Инвестиционная привлекательность Приморского края растет опережающими темпами, - объясняет причины прихода компании во Владивосток директор по региональному развитию ИК "Брокеркредитсервис" Алексей ЛИНКОВ. - В регионе формируются новые фонды, создаются венчурные фонды, идет масштабное привлечение и инвестирование денежных средств в экономику края. Дополнительным стимулом интенсивного развития Приморья является планируемое проведение саммита АТЭС. БКС намерена обеспечить растущие потребности инвесторов, предоставив им полный комплекс сервисов на фондовом рынке".
Директором офиса назначен Иван КИРИЕНКО, последние полтора года занимавший пост руководителя группы финансовых операций филиала банка ВТБ во Владивостоке.
"Компания намерена занять 35% в сегменте брокерского обслуживания и до 30% в сегменте доверительного управления и ПИФов", - сообщил на презентации офиса И.Кириенко.
БКС предлагает на Дальнем Востоке полный спектр услуг всей группы компаний для работы на фондовом и финансовом рынках, включающий брокерское обслуживание, доверительное управление (управление активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов), добровольное пенсионное обеспечение граждан и корпоративные пенсионные программы, финансовое консультирование, корпоративное финансирование, форекс.
"В настоящий момент большинство клиентов БКС в Приморье - это физические лица. Открывая офис во Владивостоке, мы намерены активно расширять клиентскую базу в регионе, в том числе за счет крупных корпоративных клиентов из числа предприятий и ниституциональных инвесторов края", - говорит И.Кириенко.
По его словам, в планах также открытие во Владивостоке офисов других компаний, входящих в группу БКС. Прежде всего "БКС Банк" и НПФ "Российский Пенсионный фонд".
Руководитель Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ДВФО Максим АНИСКЕВИЧ считает, что у БКС неплохие перспективы на местном рынке, особенно в продвижении НПФ.
В дальнейшем БКС планирует расширение региональной сети на Дальнем Востоке за счет открытия новых подразделений в Находке (Приморский край) и Хабаровске (Хабаровский край).
Эксперты считают планы БКС "завышенными", отмечая, что местный рынок уже с переменным успехом осваивают пришедшие ранее "Тройка-Диалог", "ФИНАМ" и "Кит-Финанс".
"Дальневосточный рынок пока не особенно конкурентен, количество активных инвесторов на нем самое низкое в сравнении с другими регионами России. При этом потенциал роста есть и значительный. Если БКС сумеет сделать оригинальное предложение, то его приход в Приморье будет оправдан", - считает генеральный директор ИК "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН.
ДосьеИнвестиционная компания "Брокеркредитсервис" основана в 1995 г. Входит в категорию АА+ в рейтинге НАУФОР. Собственный капитал по состоянию на конец 2006 года - 449,6 млн руб. Совокупный оборот компании в 2006 г. - 12,6 трлн руб. Доля БКС на ММВБ в 2006 г. - 13%. Число клиентов - 35 тыс. Региональная сеть насчитывает 35 офисов и 54 агентских пункта на территории России.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга