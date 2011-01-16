Профессия - "финансовый" шахматист

В какой валюте надежнее и выгоднее хранить деньги? Где лучше разместить свободные средства, чтобы получить больше прибыли? Во все времена люди озабочены сохранением, а еще лучше приумножением своих средств. Особенно обостряется это желание накануне Нового года. Но нужно понимать, что мы живем в очень динамичное время, когда все вокруг постоянно меняется. Что выгодно сегодня и завтра, уже послезавтра может перестать приносить прибыль. Единственное, что остается "стабильным" - сами перемены. И на этом можно заработать! Если научиться.

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Где научиться? На курсах трейдеров в компании TeleTRADE D.J. International Consulting Ltd., которая в октябре открыла офис и дилинговую площадку во Владивостоке.

Почему рынок FOREX является одним из самых высокодоходных и останется таковым в обозримые времена? Как поведет себя доллар в конце года и что будет с ним в 2007 году? Комментирует аналитик ООО "TeleTRADE" Павел СТАТИНОВ:

- Рынок FOREX - наиболее рисковая, но и наиболее доходная часть финансового рынка. Здесь можно за несколько дней в разы увеличить свой капитал, хотя, конечно, можно и потерять, если действовать безграмотно. Возьмем для примера ситуацию в конце ноября, когда еврозона, в очередной раз повысив ставки рефинансирования, не оставила шансов "зеленому" на предновогоднее укрепление. И на стремительном росте фунта стерлингов можно было неплохо заработать, продав 20 ноября $1894 и купив 1000 GBR. Полученная уже 1 декабря прибыль составила бы $8600.

Это выгоднее банковских депозитов, где предлагают максимум 13-14% годовых. На рынке FOREX реально получать от 5% в месяц и выше, не рискуя особенно ни деньгами, ни нервами.

В отличие от вложений в акции, на межбанковском валютном рынке безразлично - растет валюта или падает. Просто нужно своевременно перемещать активы в ту валюту, которая в данный момент дорожает. То есть здесь ВСЕГДА можно зарабатывать. Преимущество этого рынка еще и в том, что он, в отличие от фондового, работает круглосуточно. Исключение - суббота и воскресенье.

Что касается прогноза по доллару, до конца года ситуация будет стабильная. Рубль может "потрогать" рубеж 26, но ниже, думаю, нет. Это важный психологический уровень, и вряд ли ЦБР будет щекотать себе нервы на рождественских каникулах. По существу, с 25 декабря по 7 января рынки уходят на каникулы. Единственное, что может произойти: у нас рядом есть "маленькая страна" с золотовалютным запасом в 1 триллион долларов. В начале этого года (3-4 января), когда все еще отдыхали, Китай взял и продал "немного" долларов, так что он за 2 дня подешевел на 4%.

А вообще перед Новым годом доллар традиционно укрепляется, потому что закрываются позиции конца года, так что ниже 26 рублей он стоить не будет, а к марту (конец финансового года) может даже подрасти до 26,4-26,5 руб. В это время возвращаются кредиты, идут расчеты и т.д. А вот с апреля по декабрь доллар может начать падение и тогда опустится до 24 рублей.

Так что в этих условиях освоение профессии трейдера становится весьма привлекательным. Тем более что Интернет дает доступ на торговую площадку прямо из дома, а также возможность работать в режиме реального времени. Срок обучения - четыре недели. Базовый теоретический курс - бесплатный, а три недели практики под руководством опытных аналитиков и трейдеров стоят 3 тыс. рублей. Возможно и дистанционное обучение. В офисе компании можно пользоваться огромным количеством профессиональной литературы.

Досье Компания TeleTRADE D.J. International Consulting Ltd. начала работать в 1994 г. Подтвержденный уставный капитал компании - $20 млн. TeleTRADE - один из признанных лидеров в области предоставления консалтинговых и сервисных услуг на международных финансовых рынках. Работает с Union Bank of Switzerland AG - одним из лидеров мировой банковской системы. С нею работают более 15 тыс. клиентов по всему миру. Дилинговые центры компании открыты более чем в 70 городах России, странах СНГ, Балтии, Восточной Европы и Турции. Компания является участником Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФОР). Представительство компании TeleTRADE во Владивостоке предлагает ряд элитных финансовых услуг, включающих в себя открытие счетов, подготовку трейдеров, управление инвестициями.

Офис представительства располагается по адресу: ул. Светланская, д. 23, офис 4. Тел.: (4232) 43-14-15, 22-72-85.

Часы работы: офис - с 10.00 до 20.00, дилинговая площадка - круглосуточно.